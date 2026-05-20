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Hindi Newsक्रिकेटपहले हार्दिक, फिर शुभमन और अब ऋषभ पंत, गंभीर-अगरकर पर कोई कैसे करे भरोसा? इन तीनों को दिया धोखा!

पहले हार्दिक, फिर शुभमन और अब ऋषभ पंत, गंभीर-अगरकर पर कोई कैसे करे भरोसा? इन तीनों को दिया धोखा!

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट और ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. टीम इंडिया के स्क्वॉड में कई बड़े बदलाव हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ऋषभ पंत से टेस्ट की उपकप्तानी छीन ली गई है. अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने अब ये जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंप दी है. हालांकि, उपकप्तान बदलने का ये सिलसिला 2024 से ही चल रहा है. पहले हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा हुआ, फिर शुभमन गिल और अब ऋषभ पंत.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 20, 2026, 05:35 PM IST
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पहले हार्दिक, फिर शुभमन और अब ऋषभ पंत, गंभीर-अगरकर पर कोई कैसे करे भरोसा?
पहले हार्दिक, फिर शुभमन और अब ऋषभ पंत, गंभीर-अगरकर पर कोई कैसे करे भरोसा?

IPL 2026 के बाद टीम इंडिया नेशनल ड्यूटी पर वापस लौटेगी. 6-10 जून के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में सीरीज का एकमात्र टेस्ट खेला जाएगा. इसके बाद 14 जून से 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज का आगाज होगा. मंगलवार (19 मई) को बीसीसीआई ने इन दोनों शृंखला के भारतीय टीम का ऐलान कर दिया. टीम इंडिया के स्क्वॉड में कई बड़े बदलाव हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से टेस्ट की उपकप्तानी छीन ली गई है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने अब ये जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंप दी है. हालांकि, उपकप्तान बदलने का ये सिलसिला 2024 से ही चल रहा है. पहले हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा हुआ, फिर शुभमन गिल और अब ऋषभ पंत. अगरकर-गंभीर की जोड़ी लगातार उपकप्तान बदलने में विश्वास रखती है.

हार्दिक पांड्या से हुई थी शुरुआत

गंभीर-अगरकर 'राज' में उपकप्तान बदलने की शुरुआत 2024 में हुई थी. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने उस साल टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था. चैंपियन बनने के बाद हिटमैन ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का ऐलान किया और तब हार्दिक उनकी जगह लेने के प्रबल दावेदार थे. हालांकि, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन कमिटी ने गेम ही पलट दिया. हार्दिक को कप्तान बनाना तो दूर उन्हें उपकप्तानी से भी हटा दिया गया. अचानक सूर्यकुमार यादव T20I के कप्तान बन गए.

शुभमन गिल से भी छीनी उपकप्तानी

2026 में हुए टी20 वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल टीम इंडिया के उपकप्तान थे. हालांकि, वो खराब फॉर्म से गुजर रहे थे. हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो शुभमन का समर्थन किया, लेकिन जब टी20 विश्व कप के लिए टीम चुनी गई तो उपकप्तान का नाम गायब था. शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह ऑलराउंडर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया.

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अब ऋषभ पंत के साथ धोखा!

हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के बाद अब चयनकर्ताओं ने ऋषभ पंत के साथ अन्नाय किया है. पंत लिमिटेड ओवर क्रिकेट में संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो पिछले 4-5 सालों से भारत के बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं. पिछले साल साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-1 से रौंदा था. दूसरे टेस्ट में शुभमन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए ऋषभ पंत ने कप्तानी की थी. लगता है उस हार का गुनहगार अगरकर ने सिर्फ ऋषभ पंत को ही मान लिया. उन्हें टेस्ट टीम के उपकप्तान पद से ही हटा दिया गया है. अब ये जिम्मेदारी केएल राहुल को मिली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक... क्योंकि पिछले दो सालों में टीम इंडिया का उपकप्तान म्यूजिकल चेयर की तरह बदले जा चुके हैं.

यह भी पढ़ें: 46 रन बनाते ही IPL के सारे रिकॉर्ड तबाह कर देंगे वैभव सूर्यवंशी, ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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