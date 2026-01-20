Advertisement
trendingNow13080390
Hindi Newsक्रिकेटअगरकर ने बना लिया A+ ग्रेड खत्म करने का प्लान! मान गया BCCI तो कोहली-रोहित का होगा तगड़ा नुकसान

अगरकर ने बना लिया A+ ग्रेड खत्म करने का प्लान! मान गया BCCI तो कोहली-रोहित का होगा तगड़ा नुकसान

BCCI Central Contract: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बदलाव कर सकता है. BCCI अपनी अगली शीर्ष परिषद की बैठक में अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के प्रस्तावों के अनुसार भारतीय पुरुष केंद्रीय अनुबंध प्रणाली में संभावित बदलावों पर चर्चा करेगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगरकर ने बना लिया A+ ग्रेड खत्म करने का प्लान! मान गया BCCI तो कोहली-रोहित का होगा तगड़ा नुकसान

BCCI Central Contract: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बदलाव कर सकता है. BCCI अपनी अगली शीर्ष परिषद की बैठक में अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के प्रस्तावों के अनुसार भारतीय पुरुष केंद्रीय अनुबंध प्रणाली में संभावित बदलावों पर चर्चा करेगा. बीसीसीआई के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पांच सदस्यीय चयन समिति ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, हालांकि यह समझा जाता है कि बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों को अभी तक ये प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं और आगामी बैठक में इस पर औपचारिक चर्चा होगी.

सूत्र के मुताबिक, भारतीय पुरुष केंद्रीय टीम के अनुबंधों में ग्रेडिंग प्रणाली में बदलाव की संभावना पर बीसीसीआई की अगली शीर्ष परिषद की बैठक में चर्चा होगी। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर शीर्ष परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक की तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

A+ ग्रेड खत्म करने का प्लान!

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से A+ ग्रेड को खत्म करने का प्लान तैयार किया है. लेकिन इसका अंतिम निर्णय और इसके बाद होने वाले किसी भी मौद्रिक परिवर्तन को सर्वोच्च परिषद की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ही लागू किया जाएगा.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

BCCI Central Contract

Trending news

BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
BJP President Nitin Nabin
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
Kerala News
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
PM Modi
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
First Owl Census
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार
Mumbai mayor
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार
मान सरकार का बड़ा फैसला: लुधियाना-जालंधर समेत 5 शहरों के बस टर्मिनलों की बदलेगी सूरत
bus terminals
मान सरकार का बड़ा फैसला: लुधियाना-जालंधर समेत 5 शहरों के बस टर्मिनलों की बदलेगी सूरत
'मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को नहीं दिया ...' गवर्नर ने विधानसभा से किया वॉकआउट
Tamil Nadu Assembly
'मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को नहीं दिया ...' गवर्नर ने विधानसभा से किया वॉकआउट
हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा... धमकी भरे मैसेज से परेशान फिटनेस इंफ्लुएंसर, FIR दर्ज
Bengaluru
हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा... धमकी भरे मैसेज से परेशान फिटनेस इंफ्लुएंसर, FIR दर्ज
शिंदे के एक मूव से फडणवीस सरकार को खतरा? मध्‍यावधि चुनाव की चर्चा क्यों होने लगी
maharastra politics
शिंदे के एक मूव से फडणवीस सरकार को खतरा? मध्‍यावधि चुनाव की चर्चा क्यों होने लगी
DGP रामचंद्र राव हुए निलंबित, अश्लील वीडियो मामले में हुई कार्रवाई
K Ramachandra Rao Viral Videos
DGP रामचंद्र राव हुए निलंबित, अश्लील वीडियो मामले में हुई कार्रवाई