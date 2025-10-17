'फिट होते तो टीम में होते...', शमी को अगरकर की दो टूक, सबके सामने किया ये नया खुलासा

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए चुनी भारतीय टीम का तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हिस्सा नहीं हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें नहीं चुना गया था. लगातार नजरअंदाज होने के बाद हाल ही में शमी ने सेलेक्टर्स पर सवाल उठाए थे, जिस पर चीफ सेलेक्टर अगरकर ने पलटवार किया है. अगरकर ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर शमी फिट होते तो टीम में होते. इतना ही नहीं, अगरकर ने यह भी कहा कि मैंने कई बार उनसे बात भी की है.

मोहम्मद शमी ने क्या कहा था?

हाल ही में शमी ने कहा था कि रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए उनका खेलना यह साबित करता है कि वह फिट हैं और उनकी फिटनेस की जानकारी सेलेक्टर्स पैनल को देना उनका काम नहीं है. बता दें कि शमी ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वह टूर्नामेंट में वरुण चक्रवर्ती के साथ देश के टॉप विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. हालांकि, 2023 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें बार-बार टखने और घुटने की चोटों का सामना करना पड़ा था, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी थी.

अगरकर ने दिया जवाब

शमी के इस बयान पर अगरकर ने साफ कहा कि अगर शमी फिट होते तो वह टीम में जरूर होते. अगरकर ने एक इंटरव्यू में कहा, 'अगर वह मुझसे यह कहते, तो मैं शायद जवाब देता. मेरा मतलब है, अगर वह यहां होते, तो मैं शायद ऐसा करता. मुझे ठीक से पता नहीं है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा है. शायद अगर मैं उसे पढ़ लूं, तो मैं उन्हें कॉल कर सकता हूं, लेकिन मेरा फोन ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए हमेशा ऑन रहता है. मैंने पिछले कुछ महीनों में उनसे कई बार बात की है, लेकिन मैं आपको यहां कोई हेडलाइन नहीं देना चाहता.'

'अगर वह फिट होते, तो टीम में होते'

अगरकर ने आगे कहा, 'वह भारत के लिए एक अविश्वसनीय खिलाड़ी रहे हैं. अगर उन्होंने कुछ कहा है, तो शायद यह मेरे लिए उनसे या उनके लिए मुझसे बात करने का विषय है, लेकिन इंग्लैंड से पहले भी हमने कहा था कि अगर वह फिट होते, तो वह उस प्लेन में होते. दुर्भाग्य से, वह फिट नहीं थे. हमारा घरेलू सत्र अभी शुरू हुआ है, इसलिए हम देखेंगे कि वह काफी फिट हैं या नहीं और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है. यह रणजी मैचों का पहला राउंड चल रहा है. हम कुछ और मैचों में पता लगा लेंगे. अगर वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप शमी जैसे खिलाड़ी को क्यों नहीं चाहेंगे.'

'इंग्लैंड दौरे के लिए भी फिट नहीं थे'

अगरकर ने यह भी कहा कि वह इंग्लैंड दौरे के लिए भी फिट नहीं थे. उन्होंने कहा, 'पिछले 6-8 महीनों से लेकर एक साल में हमने यही पाया है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भी हम उन्हें टीम में रखने के लिए बेताब थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी फिटनेस ठीक नहीं थी. अगर वह अगले कुछ महीनों तक फिट रहते हैं, तो कहानी अलग हो सकती है. लेकिन इस समय, जहां तक मुझे पता है, वह इंग्लैंड दौरे के लिए भी काफी फिट नहीं थे.'