25 साल से अटूट है अजीत अगरकर का ये धांसू रिकॉर्ड, बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं कर सके ये करिश्मा!

Ajit Agarkar Record: टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज और वर्तमान में चीफ सिलेक्टर की भूमिका निभा रहे अजीत अगरकर इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने से लेकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम चयन तक, अगरकर ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिसके कारण उनकी जमकर आलोचना हो रही है. फैंस के निशाने पर चढ़े पूर्व खिलाड़ी ने भारत के लिए 200 से अधिक मुकाबले खेले और 25 साल पहले एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे अभी तक कोई तोड़ नहीं सका है.

वैसे तो अजीत अगरकर तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो उन्होंने बल्ले से कमाल दिखाते हुए बनाया था. साल 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए एक ODI में अगरकर ने ये अद्भुत कारनामा किया था.

25 साल से नहीं टूटा अगरकर का ये रिकॉर्ड

सस्पेंस को खत्म करते हुए, चलिए आपको बताते हैं कि अजीत अगरकर ने बल्ले से ऐसा कौन सा कारनामा किया था, जो आज तक अटूट है. साल 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ राजकोट में खेले गए एकदिवसीय मैच में अगरकर ने नंबर-8 पर बल्लेबाजी करते हुए महज 21 गेंदों पर अर्धशतक ठोका था. उन्होंने 25 गेंदों पर 67 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दी थी.

भारत की तरफ से सबसे तेज ODI अर्धशतक

इसके साथ ही वो भारत की तरफ से ODI में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए थे. अगरकर ने इस मामले में पूर्व महान खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा था. कपिल पाजी ने 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था. दिलचस्प बात ये है कि भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक मारने वालों की लिस्ट में अगरकर नंबर-1 पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कई खिलाड़ी हैं.

कपिल, सहवाग, युवराज और द्रविड़ दूसरे नंबर पर

इस स्पेशल लिस्ट में दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से 4 खिलाड़ी हैं. कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने अगरकर से एक गेंद ज्यादा यानी 22 बॉल पर फिफ्टी जड़ा था. इन 25 सालों में कई बड़े-बड़े धुरंधर बल्लेबाज भारत के लिए खेले, T20 क्रिकेट की भी शुरुआत हुई, जिसके बाद बल्लेबाज और खतरनाक होते गए, लेकिन अजीत अगरकर के सबसे तेज अर्धशतक वाले रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए. देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में कौन भारतीय खिलाड़ी इस धांसू रिकॉर्ड को तोड़ता है.

