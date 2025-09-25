Advertisement
trendingNow12936682
Hindi Newsक्रिकेट

शमी की अपनी वजह से ही नहीं हो रही वापसी? अनदेखी पर अजीत अगरकर ने कह दी बड़ी बात

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, लेकिन इसमें भी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम नहीं देखकर फैंस को हैरानी हुई. 2023 के बाद से शमी ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में नहीं चुना गया था.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शमी की अपनी वजह से ही नहीं हो रही वापसी? अनदेखी पर अजीत अगरकर ने कह दी बड़ी बात

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, लेकिन इसमें भी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम नहीं देखकर फैंस को हैरानी हुई. उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में नहीं चुना गया था. शमी को टेस्ट टीम में न चुने जाने को लेकर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बड़ा बयान दिया है. शमी ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. इसके बाद से उन्हें मौका नहीं मिला है. 

इस वजह से शमी को नहीं मिल रहा मौका

शमी ने आखिरी बार लाल गेंद का क्रिकेट दलीप ट्रॉफी के दौरान खेला था, लेकिन वह ईस्ट जोन के लिए कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए थे. शमी को इंग्लैंड दौरे के लिए भी नहीं चुना गया था. पत्रकारों ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए उनके चयन न होने पर सवाल किया. इसके जवाब में अगरकर ने कहा कि शमी ने पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल स्तर पर ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है और उन्हें टीम में वापसी करने के लिए घरेलू सर्किट में और अधिक खेलना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अगरकर ने कहा, 'मेरे पास कोई नई जानकारी नहीं है. उन्होंने दलीप ट्रॉफी में खेला है, लेकिन पिछले दो-तीन सालों में उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है. मुझे लगता है कि उन्होंने बंगाल के लिए एक मैच और दलीप ट्रॉफी में एक मैच खेला. एक खिलाड़ी के तौर पर हम जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलना होगा.' हाल ही में शमी ने संन्यास की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि उनमें अभी भी खेलने की आग बाकी है और वह वापसी पर नजर गड़ाए हुए हैं.

तेज गेंदबाजी के लिए भारत का फ्यूचर प्लान

अगरकर से घरेलू क्रिकेट में गुरनूर बरार के उभरने के बारे में भी पूछा गया, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था. चीफ सेलेक्टर ने कहा कि वे लगातार नई तेज गेंदबाजी प्रतिभाओं की तलाश कर रहे हैं और बरार ने फिलहाल संभावना दिखाई है. अगरकर ने बताया कि उनका प्लान तेज गेंदबाजों का एक पूल तैयार करना है, क्योंकि तेज गेंदबाज जल्दी घायल हो जाते हैं और टीम मैनेजमेंट को पर्याप्त बैकअप की जरूरत होगी.

अगरकर ने कहा, 'हम हमेशा तलाश में रहते हैं. अभी कुछ समय तक हमारा कोई विदेश दौरा नहीं है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय है. वह (गुरनूर बरार) संभावना दिखाते हैं. इंडिया 'ए' दौरे ने हमें देखने का मौका दिया. केवल उन्हें ही नहीं, 3 या 4 अन्य खिलाड़ियों को भी. हम तेज गेंदबाजों का एक पूल बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह चोट लगने की अधिक संभावना वाला काम है. हमें पर्याप्त बैकअप चाहिए.' वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में चुन रहा है, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर का विकल्प होंगे.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

undefined

Trending news

पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
Nitesh Rane
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
ladakh violence
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
;