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Hindi Newsक्रिकेटCSK के खिलाफ MI का फ्लॉप शो, गुस्से में मैदान छोड़कर निकले आकाश अंबानी, फैंस से भी कहा- घर जाओ, VIDEO वायरल

CSK के खिलाफ MI का फ्लॉप शो, गुस्से में मैदान छोड़कर निकले आकाश अंबानी, फैंस से भी कहा- 'घर जाओ', VIDEO वायरल

Akash Ambani Angry Video: आईपीएल 2026 में अभी तक मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चन्नई सुपर किंग्स ने MI को 103 रनों के बड़े अंतर से धो दिया. IPL के 19 सालों के इतिहास में मुंबई इंडियंस ने इतनी बड़ी हार का सामना नहीं किया था. अपनी टीम को वानखेड़े स्टेडियम में यूं शर्मसार होते देख आकाश अंबानी से रहा नहीं गया और वो मैच के बीच ही गुस्से में स्टेडियम से बाहर चले गए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:15 PM IST
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आकाश अंबानी का फूटा गुस्सा (PHOTO- Screengrabs/X)
आकाश अंबानी का फूटा गुस्सा (PHOTO- Screengrabs/X)

Akash Ambani Angry Video: आईपीएल 2026 में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस की हालत खराब है. गुरुवार (23 अप्रैल) को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चन्नई सुपर किंग्स ने MI को 103 रनों के बड़े अंतर से धो दिया. IPL के 19 सालों के इतिहास में मुंबई इंडियंस ने इतनी बड़ी हार का सामना नहीं किया था. अपनी टीम को वानखेड़े स्टेडियम में यूं शर्मसार होते देख आकाश अंबानी से रहा नहीं गया और वो मैच के बीच ही गुस्से में स्टेडियम से बाहर चले गए. यही नहीं, आकाश अंबानी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने स्टेडियम में मौजूद एमआई के समर्थकों को भी घर जाने का इशारा किया.

गुस्से में मैदान छोड़कर निकले आकाश अंबानी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देख सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे तब आकाश अंबानी से ये देखा नहीं गया. वो इतनी बड़ी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सके और मैच खत्म होने से पहले ही वानखेड़े स्टेडियम छोड़ने का फैसला किया. वो टीम के प्रदर्शन से इतने खफा थे कि जाते-जाते ऊपर की ओर देखा और फैंस को भी घर जाने का इशारा किया.

हार्दिक की कप्तानी पर लगा बड़ा दाग

2024 सीजन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी सौंपी. हालांकि, उनके नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. गुरुवार को हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस पर बड़ा दाग लगा. सीएसके के खिलाफ मैच में एमआई को आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी.

हार्दिक पांड्या की कप्तानी का रिपोर्ट कार्ड

2024 में मुंबई इंडियंस की कमान संभालने के बाद से हार्दिक पांड्या ने 35 मैचों में कप्तानी की है. यहां टीम को जीत से ज्यादा हार मिली है. हार्दिक के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने 15 मुकाबले जीते हैं, जबकि 20 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. बता दें कि 2013 से लेकर 2023 तक रोहित शर्मा MI के कप्तान थे और उनके अंदर इस टीम ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा किया था.

यह भी पढ़ें: VIDEO: 'पंत से अच्छा खेल रहा..' अर्जुन की धुआंधार बैटिंग देख भीड़ मुरीद, LSG के कमेंट बॉक्स में जोर-शोर की डिमांड

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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