गिल को जगह नहीं... आकाश चोपड़ा ने चुनी टी20 विश्व कप के लिए प्लेइंग 11, इस खिलाड़ी को चुना कप्तान

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने में महज 2 महीनों का समय रह गया है. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया था.सेलेक्टर्स ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को टीम के स्क्वॉड से हटाकर सभी को होश उड़ा दिए. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन काफी समय बाद टीम इंडिया में जगह मिली है. टी20 विश्व कप के ऐलान के बाद सभी अपनी-अपनी पसंद की प्लेइंग 11 बना रहा हैं. इसी बीच मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने टी20 विश्व कप के लिए अपने पसंद की प्लेइंग 11 चुनी है. आइए एक नजर डालते हैं उनके द्वारा बनाई गई प्लेइंग 11 पर.

जायसवाल और गायकवाड़

आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आकाश चोपड़ा ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनर के तौर पर टीम में रखा है. उनका मानना है दोनों ही खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ और उन्हें टीम में जगह मिलनी चाहिए थी. वहीं, आकाश चोपड़ा ने मीडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के साथ-साथ जितेश शर्मा को अपने प्लेइंग 11 में रखा है. खास बात ये है कि उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया है. आकाश चोपड़ा का मानना है अगर अय्यर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल नहीं हुए होते तो वह टीम इंडिया के स्क्वॉड का हिस्सा हो सकते है.

अंतिम एकादश

आकाश चोपड़ा का मानना है कि टीम के प्लेइंग 11 में नीती कुमार रेड्डी को भी होना चाहिए था. उनका मानना है ऑलराउंडर के रूप में वह बेहद काबिल खिलाड़ी हैं. उन्होंने दूसरे ऑलराउंडर के रूप में क्रुणाल पांड्या को टीम में जगह दी है. गेंदबाजी में उन्होंने दीपक चहर, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को टीम में रखा है. 11 वें खिलाड़ी के रूप में भुवनेश्वर कुमार को टीम में रखा है. उन्होंने चहर और कुमार को उनके आईपीएल के परफॉर्मेंस के दम पर टीम में रखा है. वहीं आकाश चोपड़ा ने इसके अलावा 15 सदस्य टीम में मोहम्मद शमी, लोकेश राहुल, विप्रज निगम और शशांक सिंह को टीम में रखा है.

शुभमन को जगह नहीं

गौरतलब है कि आकाश चोपड़ा ने अपनी चुनी हुई प्लेइंग 11 में शुभमन गिल को जगह नहीं दी है. उनका मानना है मौजूदा समय में गिल केवल टेस्ट और वनडे के खिलाड़ी हैं. आकाश की चुनी हुई प्लेइंग 11 काफी हैरान करने वाली है.