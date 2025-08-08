गिल नहीं, इंग्लैंड के इस घातक खिलाड़ी को बनाया कप्तान, आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत-इंग्लैंड की कंबाइंड Playing-11

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई. आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम करने में कामयाब रही थी. इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मिलाकर एक प्लेइंग 11 तैयार की थी. ब्रॉड ने अपनी बनाई टीम में भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को नहीं रखा था. जो कि फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया. अब भारत के पूर्व खिलाड़ी और अपनी अनोखी कमेंट्री के लिए मशहूर आकाश चोपड़ा ने दोनों टीमों की कंबाइंड प्लेइंग 11 बनाई है.

राहुल और जायसवाल सलामी बल्लेबाज

आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम के सलामी जोड़ी के रूप में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को चुना. राहुल ने इंग्लैंड दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से ने 5 टेस्ट मैचों में 53.20 की शानदार औसत से 532 रन बनाए. वहीं जायसवाल ने 2 शतक की बदौलत 5 टेस्ट मैचों में 411 रन बनाने में कामयाब रहे.

मिडिल ऑर्डर में रूट और गिल

नंबर-3 के लिए आकाश चोपड़ा ने जो रूट को चुना. रूट ने इस सीरीज के दौरान 537 रन जड़े थे. वहीं, भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में 4 शतकों की बदौलत सबसे ज्यादा 754 रन बनाए. वहीं, बतौर विकेटकीपर उन्होंने ऋषभ पंत को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया. पंत चौथे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 4 मैचों में उन्होंने 479 रन जड़े थे. छठे नंबर पर उन्होंने हैरी ब्रूक को रखा.

गिल नहीं, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान

खास बात ये है कि आकाश चोपड़ा ने बेन स्टोक्स को अपनी टीम का कप्तान चुना. स्टोक्स को उन्होंने नंबर 7 पर रखा और 8वें नंबर टीम इंडिया के खूंखार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को रखा. वहीं, अगर बात करें तेज गेंदबाजी कि तो इंग्लैंड के जोश टंग को 9वें नंबर पर रखा. 10वें स्थान पर आकाश ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रखा और आखिरी नंबर पर मोहम्मद सिराज ने जगह बनाई. सिराज और बुमराह ने पूरी सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया. सिराज ने जहां 5 मैचों में 23 विकेट चटकाए. वहीं बुमराह ने इस सीरीज में खेले 3 मैचों में 14 विकेट लिए.

आकाश चोपड़ा की प्लेइंग-11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, जो रूट, शुभमन गिल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), रवींद्र जडेजा, जोश टंग, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.