IND-ENG सीरीज खत्म होते ही पैसा-ही-पैसा, एक झटके में आ गई फॉर्च्युनर, सालभर में करोड़पति बन गया स्टार
IND-ENG सीरीज खत्म होते ही पैसा-ही-पैसा, एक झटके में आ गई फॉर्च्युनर, सालभर में करोड़पति बन गया स्टार

Akash Deep: इंग्लैंड दौरे पर कई खिलाड़ियों को टेस्ट खेलने का मौका मिला. इस लिस्ट में बिहार के आकाश दीप भी शामिल थे, जिन्होंने इंग्लैंड दौरे से लौटते ही फॉर्च्युनर कार खरीद ली. अब सवाल है कि आखिर आकाश दीप को इस सीरीज में कितनी कमाई हुई तो हम आपको समझाते हैं. 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 11, 2025, 04:16 PM IST
Akash Deep: इंग्लैंड दौरे पर कई खिलाड़ियों को टेस्ट खेलने का मौका मिला. इस लिस्ट में बिहार के आकाश दीप भी शामिल थे, जिन्होंने इंग्लैंड दौरे से लौटते ही फॉर्च्युनर कार खरीद ली. अब सवाल है कि आखिर आकाश दीप को इस सीरीज में कितनी कमाई हुई तो हम आपको समझाते हैं. इंग्लैंड टूर पर आकाश दीप ने 3 मुकाबले खेले जबकि दो टेस्ट में उन्हें बेंच पर रहना पड़ा. उन्होंने तीन टेस्ट में कमाल की गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया था. 

आकाश दीप ने झटके 10 विकेट

आकाश दीप को इंग्लैंड में बर्मिंघम टेस्ट में पहली बार खेलने का मौका मिला. इस मैच में बुमराह टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसकी कमी आकाश दीप ने नहीं खलने दी और मुकाबले में 10 विकेट अपने नाम किए. अगला मुकबला लॉर्ड्स में खेलने उतरे जिसमें 1 ही विकेट उन्हें नसीब हुआ क्योंकि वह इंजर्ड हुए. आखिरी टेस्ट में आकाश दीप ने भले 2 विकेट झटके, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने नाइटवॉचमैन के तौर पर ओवल टेस्ट में 66 रन की पारी खेली थी. 

आकाश दीप ने खरीदी फॉर्च्युनर

आकाश दीप ने इंग्लैंड टूर से वापस आते ही फॉर्च्यूनर कार का टॉप मॉडल खरीदा जो लगभग 62 लाख के आस-पास बैठता है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैमिली और कार के साथ फोटो पोस्ट की जिसमें लिखा, 'सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ सपना साकार हुआ, चाबियां प्राप्त हो गईं.' आकाश दीप के साथ उनकी फैमिली भी देखने को मिली. देखते ही देखते उनका ये पोस्ट वायरल हो गया है. 

कितनी है आकाश की सैलेरी? 

आकाश दीप को बीसीसीआई की तरफ से सालाना एक करोड़ रुपये मिलते हैं. वह 2024-25 की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ग्रुप-C का हिस्सा हैं. आकाश दीप को एक टेस्ट मैच खेलने के 15 लाख रुपये मिलते हैं. उन्होंने तीन टेस्ट मैच खेले जिसमें कुल 45 लाख मिले. वहीं, बेंच पर बैठने की भी आधी फीस मिलती है अगर खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा है और प्लेइंग-XI के बाहर है. ऐसे में दो टेस्ट मैच के आकाश दीप को 15 लाख रुपये मिले होंगे. उन्हें इंग्लैंड टूर पर लगभग 60 लाख की कमाई मैच फीस से हुई है. 

काव्य यादव

Akash Deep

;