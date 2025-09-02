रोहित शर्मा को पिता-बड़ा भाई मानता है ये खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाफ बरपाया था कहर

युवा तेज गेंदबाज आकाश दीप ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ के पुल बांधते हुए कई सारी बातें कही हैं. रोहित की कप्तानी में अपने करियर की शुरुआत करने वाले आकाश दीप ने रोहित को अपना बड़ा भाई और पिता जैसा बताया है. हालांकि, रोहित अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. वो टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके हैं. इसी बीच आकाशदीप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने रोहित की कप्तानी की भी जमकर तारीफ की है. उन्होंने ये भी बताया कैसे मैदान पर कप्तान उन्हे और टीम को जमकर सपोर्ट करते थे और हर बार नई-नई नीतियों के साथ उतरते थे.

रोहित को लेकर कही ये बातें

एक इंटरव्यू के दौरान आकाशदीप ने कहा, ' ' जिस तरीके से परिवार में कोई ना कोई बड़ा भाई या पिता होता है. ठीक उसी तरह जब मैं भारतीय टीम के लिए टेस्ट टीम के खेल रहा था, तो रोहित भैया हमें खूब समर्थन करते थे. उन्हें टेस्ट क्रिकेट में काफी अनुभव है और खेल की काफी समझ है. वे लगातार मैदान पर नई-नई योजनाए देते रहते थे. ' '

गिल की भी की तारीख

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान के बारे में कहा, ' ' गिल भी काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं. उनके साथ मैने पहले भी क्रिकेट खेल रखा है. दलीप ट्रॉफी में उनके साथ खेलता हूं . साथ ही अभी-अभी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलना का अनुभव भी शानदार रहा था. गिल को कप्तानी का अच्छा अनुभव है. वे काफी समय से आईपीएल में कप्तानी करते आ रहे हैं. उनके भी क्रिकेट की काफी समझ है. दोनों ही अपनी -अपनी जगह बेस्ट हैं. ' '

इंग्लैंड दौरे पर आकाश दीप का प्रदर्शन

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की गेंदबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया था. टूर्नामेंट के हीरे रहे मोहम्मद सिराज के साथ-साथ आकाश दीप का भी प्रदर्शन रहा था. उन्होंने सीरीज के दौरान खेले 3 मैचों में 13 विकेट झटकर सबके होश उड़ा दिए थे. उस दौरान उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल और 1 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया था. साथ ही आकाश दीप ने इंग्लैंड दौरे पर 109 ओवर गेंदबाजी की थी. उन्होंने भारतीय टीम की सीरीज जीत में खास भूमिका निभाई थी.

ये भी पढ़ें: 6, 6, 6, 6, 4...रोहित शर्मा ने खोल दिया था खतरनाक बॉलर का धागा, टी20 से संन्यास लेने वाले स्टार्क की हुई थी ऐसी पिटाई