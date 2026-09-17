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पृथ्वी शॉ से अलग हुईं मंगेतर आकृति अग्रवाल, शादी से पहले ही क्यों तोड़ा रिश्ता? भावुक पोस्ट में बताई असली वजह

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के निजी जिंदगी में उथल-पुथल मच चुका है. उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये कन्फर्म कर दिया है कि अब दोनों की राहें अलग हो गई हैं. कई दिनों से दोनों के बीच दूरियों की अफवाहें उड़ रही थीं, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के बीच रिश्ते का द एंड हो चुका है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 17, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:55 PM IST
पृथ्वी शॉ से अलग हुईं मंगेतर आकृति अग्रवाल, शादी से पहले ही क्यों तोड़ा रिश्ता? भावुक पोस्ट में बताई असली वजह
Image Credit: पृथ्वी शॉ से अलग हुईं मंगेतर आकृति अग्रवाल

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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