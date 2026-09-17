पृथ्वी शॉ से अलग हुईं मंगेतर आकृति अग्रवाल, शादी से पहले ही क्यों तोड़ा रिश्ता? भावुक पोस्ट में बताई असली वजह

पृथ्वी शॉ के लिए क्रिकेटर का सफर भी उनकी निजी जिंदगी की तरह रहा है. शुरुआत में तो उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े, लेकिन कुछ दूर चलते ही वो रास्ते से भटक गए. उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में 134 रनों की शानदार पारी खेलकर सनसनी मचा दी थी. उनका तुलना सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे महान खिलाड़ियों से होनी लगी थी, लेकिन सफलता की 1-2 सीधी चढ़ते ही उनका फोकस बिगड़ा और फिर वो टीम से बाहर हो गए. अब आलम ये है कि आईपीएल में भी वो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा तो हैं, लेकिन प्लेइंग इलेवन में उनके लिए जगह नहीं है. डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके लिए टीम का दरवाजा खुले. पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए 5 टेस्ट, 6 ODI और एक T20I खेला है. उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच 2021 में खेला था.