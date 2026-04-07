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Hindi Newsक्रिकेटICC ODI रैंकिंग में बड़ा अपडेट, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का दबदबा बरकरार, नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा

ICC ODI रैंकिंग में बड़ा अपडेट, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का दबदबा बरकरार, नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा

आईसीसी ने हाल ही में महिला क्रिकेट टीम की वनडे रैंकिंग जारी की है. इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अनाला किंग नंबर 1 गेंदबाज बन गई हैं. आइए एक नजर डालते हैं उनके करियर और उनके प्रदर्शन पर.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:18 PM IST
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Image credit- BCCI
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आईसीसी ने महिला वनडे रैंकिंग में ताजा अपडेट जारी किया है.  इस अपडेट आने के बाद चारों तरफ बस एक ही नाम की चर्चा है और वह नाम है अलाना किंग का.ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की स्पिन गेंदबाज अलाना किंग एक बार फिर से वनडे में दुनिया की नंबर एक गेंदबाज बन गई हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में अहम मान्यता मिली है. कैरेबियाई दौरे पर किंग की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें शीर्ष स्थान पर वापस ला दिया. सेंट किट्स में खेले गए मैच में उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च करते हुए 5 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उन्होंने 44 डॉट बॉल डालकर अपनी जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया.

अमेलिया केर की काबिलियत

दूसरी तरफ, हाल ही में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से धूम मचाने वाली न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर अमेलिया केर को रैंकिंग में बड़ा फायदा मिला है. महिला ODI ऑलराउंडर रैंकिंग में उन्हें एक स्थान की बढ़त मिली है. केर ने हाल ही में बेसिन रिजर्व मैदान पर नाबाद 179 रन की शानदार पारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड रन चेज सफलतापूर्वक पूरी की. इस पारी को हाल के समय की बेहतरीन ODI पारियों में गिना जा रहा है. इसके अलावा, उन्होंने 4 ODI में 18 विकेट भी अपने नाम किए, जिसमें 7/34 का बेहतरीन प्रदर्शन शामिल है.

 मारिजान कैप को पीछे छोड़ा

केर की जबरदस्त फॉर्म सिर्फ ODI तक सीमित नहीं रही, बल्कि T20I क्रिकेट में भी उन्होंने लगातार रन बनाए और विकेट चटकाए. इसी वजह से अमेलिया केर पिछले महीने ICC महिला T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 पर पहुंच गईं. ODI ऑलराउंडर रैंकिंग में भी उन्होंने मारिजान कैप को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर कब्जा किया है. टॉप पर एश्ले गार्डनर का दबदबा अभी भी कायम है.

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अलाना का वनडे करियर

अलाना ने अपने 4 साल के वनडे करियर में ओवरऑल करियर में खेले 53 मैचों की 51 पारियों में 4.28 की इकोनॉमी से 85 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7/18 का रहा है. अपने करियर के दौरान उन्होंने 3 बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया है. वहीं, 5 विकेट का हॉल 3 बार पूरा किया है. वहीं, अलाना ने अपने करियर में कुल 31 मेडन ओवर फेंके हैं.  अब वह वनडे क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बन चुकी हैं. 

ये भी पढ़ें: रहाणे ने मैदान पर उतारा Russel जैसा खूंखार खिलाड़ी, टिम डेविड से भी ज्यादा खतरानक है ये बल्लेबाज

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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