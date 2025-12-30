Advertisement
trendingNow13058993
Hindi Newsक्रिकेटशराब कांड पर इंग्लिश प्लेयर्स को क्लीन चिट.. बड़ी टेंशन से मिला छुटकारा, ECB नहीं लेगा एक्शन

'शराब कांड' पर इंग्लिश प्लेयर्स को क्लीन चिट.. बड़ी टेंशन से मिला छुटकारा, ECB नहीं लेगा एक्शन

Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बीच चल रही एशेज सीरीज के बीच जीत-हार से ज्यादा पिच और शराब कांड के चर्चे देखने को मिले. अब एल्कोहॉल कंट्रोवर्सी पर विराम लगने वाला है क्योंकि खबर है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इस मुद्दे पर प्लेयर्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

England Cricket Team
England Cricket Team

Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बीच चल रही एशेज सीरीज के बीच जीत-हार से ज्यादा पिच और शराब कांड के चर्चे देखने को मिले. अब एल्कोहॉल कंट्रोवर्सी पर विराम लगने वाला है क्योंकि खबर है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इस मुद्दे पर प्लेयर्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है. दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच नूसा में टीम-बिल्डिंग ट्रिप के दौरान कथित तौर पर अधिक शराब पीने की शिकायत हुई थी. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने इस ट्रिप के दौरान ज़्यादा शराब पी थी, जिसे खिलाड़ियों को हार से उबरने और अगले मैच के लिए तैयार होने के लिए टीम-बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर आयोजित किया गया था.

ECB नहीं लेगा एक्शन

हालांकि, अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ECB को इस ट्रिप के दौरान इंग्लिश खिलाड़ियों की ओर से कोई दुर्व्यवहार नहीं मिला है. जिसके चलते उनपर एक्शन नहीं लिया जाएगा. हालांकि टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज बेन डकेट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें वह देर रात तक पार्टी करने के बाद नशे में और लगभग होश में नहीं दिख रहे थे. ECB ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 'कोई दुर्व्यवहार नहीं' हुआ था और इसलिए खिलाड़ियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में कोई बड़ा खुलासा नहीं

द डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'जांच की प्रक्रिया का खुलासा जनता के सामने नहीं किया गया था और फैसला 'बीयर पीने' के खिलाफ तैयार किया गया था, न कि किसी अन्य दुर्व्यवहार के खिलाफ. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ नूसा ट्रिप के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिन्हें किसी भी दुर्व्यवहार या रेड फ्लैग गतिविधियों के सामने आने पर हस्तक्षेप करने का भी अधिकार था. हालांकि, उन्हें दखल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यह ब्रेक एक बैचलर पार्टी जैसा था.'

ये भी पढे़ं.. उम्र 17 साल, 1.6 करोड़ की बोली और अब मंधाना को किया रिप्लेस, कौन हैं कमलिनी?

4 जनवरी को आखिरी टेस्ट

इंग्लैंड टीम को ये रिपोर्ट काफी राहत देगी. टीम अपने अगले और आखिरी असाइनमेंट के लिए सिडनी जा रहे हैं. सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट जो 4 जनवरी से शुरू होगा. इंग्लैंड, 0-3 की अजेय बढ़त से पिछड़ने के बाद, कुछ सम्मान बचाने में कामयाब रहा और मेलबर्न में चौथे टेस्ट को दो दिनों के भीतर जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइटवॉश से बच गया.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ashes

Trending news

अगर घटोत्कच और हिडिंबा न देखा तो... बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को किसने लगा दी लताड़
Temjen Imna Along
अगर घटोत्कच और हिडिंबा न देखा तो... बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को किसने लगा दी लताड़
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
Kashmir
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
Indian defence forces
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर