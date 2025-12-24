Advertisement
trendingNow13052407
Hindi Newsक्रिकेट24 साल से इस रिकॉर्ड के टूटने का इंतजार कर रही दुनिया, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी बदलेंगे टेस्ट क्रिकेट का इतिहास?

24 साल से इस रिकॉर्ड के टूटने का इंतजार कर रही दुनिया, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी बदलेंगे टेस्ट क्रिकेट का इतिहास?

The Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. 26 दिसंबर से शुरू होने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एलेक्स कैरी की नजर बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त करने पर होगी. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट में कैरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 106 रन और दूसरी इनिंग में 72 रन बनाए थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी बदलेंगे टेस्ट क्रिकेट का इतिहास?
ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी बदलेंगे टेस्ट क्रिकेट का इतिहास?

The Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. 26 दिसंबर से शुरू होने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एलेक्स कैरी की नजर बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त करने पर होगी. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट में कैरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 106 रन और दूसरी इनिंग में 72 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से एशेज में बढ़त दिलाने में उनका अहम योगदान रहा था. 

अब एलेक्स कैरी बॉक्सिंग डे टेस्ट पर भी जबरदस्त पंच लगाकर क्रिकेट रिकॉर्ड बुक को हिलाना चाहेंगे. दरअसल, उनके पास पूर्व महान विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के 24 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरा मौका है. अगर कैरी इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में 128 रन बना लेते हैं तो वो इतिहास रच देंगे.

कैरी तोड़ेंगे गिलक्रिस्ट का 24 साल पुराना रिकॉर्ड?

Add Zee News as a Preferred Source

एडम गिलक्रिस्ट के नाम बतौर ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड है. पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने 2001 में 14 मैचों की 19 पारियों में 51.17 की औसत और 81.92 की स्ट्राइक रेट से 870 रन बनाए थे. वहीं, 2025 में एलेक्स कैरी ने अभी तक 10 टेस्ट की 15 पारियों में 53.07 की शानदार औसत से 743 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. इस साल कैरी का सर्वाधिक टेस्ट स्कोर 156 रन का रहा है. इस साल उनके पास एक और टेस्ट खेलने का मौका है. देखना दिलचस्प होगा कि वो एडम गिलक्रिस्ट के इस 24 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं.

एशेज 2025-26 में शानदार फॉर्म में हैं कैरी

इंग्लैंड के खिलाफ चल रही एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के स्टार विकेट कीपर एलेक्स कैरी शानदार फॉर्म में हैं. वो फिलहाल शृंखला में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. बाएं हाथ के बैटर ने 66.75 की औसत से 267 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो फिफ्टी शामिल है.

ये भी पढ़ें: विजय हजारे ट्रॉफी में ऑटो ड्राइवर के बेटे ने किया करिश्मा, 21 खिलाड़ियों को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

The Ashes

Trending news

हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...