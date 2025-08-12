4 साल में पहली बार... क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20I टीम में किया बड़ा बदलाव, एशिया कप से पहले लिया ये फैसला
Advertisement
trendingNow12877538
Hindi Newsक्रिकेट

4 साल में पहली बार... क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20I टीम में किया बड़ा बदलाव, एशिया कप से पहले लिया ये फैसला

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है, जो एशिया कप के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने का अच्छा मौका भी है. सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया. दरअसल, टीम ने इस फॉर्मेट से 4 साल से बाहर एक बल्लेबाज को प्लेइंग-11 में बुलाया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 12, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 साल में पहली बार... क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20I टीम में किया बड़ा बदलाव, एशिया कप से पहले लिया ये फैसला

Australia Cricket: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है, जो एशिया कप के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने का अच्छा मौका भी है. सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया. दरअसल, टीम ने इस फॉर्मेट से 4 साल से बाहर एक बल्लेबाज को प्लेइंग-11 में बुलाया है. यह खिलाड़ी और कोई नहीं, बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी हैं.

चार साल में पहली बार T20I मैच खेल रहा ये बल्लेबाज

विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी चार साल में अपना पहला टी20 इंटरनटोनल मैच खेलेंगे. उन्हें पहली पसंद के विकेटकीपर जोश इंग्लिस की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है, जो बीमारी के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं. सीए के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम में कोई बैकअप कीपर नहीं होने के कारण इंग्लिस रविवार रात को 'फ्लू जैसे लक्षणों' के बावजूद शुरुआती मैच में खेले.

ये भी पढ़ें: 50 ओवर का मैच 5 गेंद में खत्म... 49 ओवर रहते जीत गई टीम, इस बल्लेबाज ने 500 के स्ट्राइक रेट से की बैटिंग

2021 में खेला था पिछला T20I

एलेक्स कैरी ने अपने पिछला टी20 इंटरनेशनल मैच 2021 में खेला था. यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में खेला गया था, जिसमें मेजबान टीम को 60 रन से जीत मिली. एलेक्स कैरी इस मैच में सिर्फ तीन ही रन बना सके थे. उनके टी20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो 2018 में डेब्यू करने के बाद से अब तक 38 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 233 रन बनाए हैं. उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 37 रन है.

ये भी पढ़ें: पहले बेहोश... फिर हो गई मौत, खेल जगत से आई मनहूस खबर, नहीं रहा 29 साल का ये स्टार खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ बदलाव हुए हैं. नाथन एलिस की जगह सीन एबॉट की एंट्री हुई है. वहीं, जोश इंग्लिस की जगह एलेक्स कैरी को बुलाया गया है. साउथ अफ्रीका ने भी कुछ बदलाव किए हैं.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, मिच ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), बेन द्वारशुइस, सीन एबॉट, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: एडेन मार्करम (कप्तान), रेयान रिकेलटन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, रासी वैन डेर डुसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, नकाबा पीटर, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी.

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Alex CareyAUS vs SA

Trending news

'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
Faisal Patel
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
Stray dogs
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
Appalanaidu Kalisetti
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
Ahilyabai holkar
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
Asaduddin Owaisi
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
Justice Yashwant Varma
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
priyanka gandhi
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
;