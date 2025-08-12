4 साल में पहली बार... क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20I टीम में किया बड़ा बदलाव, एशिया कप से पहले लिया ये फैसला

Australia Cricket: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है, जो एशिया कप के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने का अच्छा मौका भी है. सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया. दरअसल, टीम ने इस फॉर्मेट से 4 साल से बाहर एक बल्लेबाज को प्लेइंग-11 में बुलाया है. यह खिलाड़ी और कोई नहीं, बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी हैं.

चार साल में पहली बार T20I मैच खेल रहा ये बल्लेबाज

विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी चार साल में अपना पहला टी20 इंटरनटोनल मैच खेलेंगे. उन्हें पहली पसंद के विकेटकीपर जोश इंग्लिस की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है, जो बीमारी के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं. सीए के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम में कोई बैकअप कीपर नहीं होने के कारण इंग्लिस रविवार रात को 'फ्लू जैसे लक्षणों' के बावजूद शुरुआती मैच में खेले.

2021 में खेला था पिछला T20I

एलेक्स कैरी ने अपने पिछला टी20 इंटरनेशनल मैच 2021 में खेला था. यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में खेला गया था, जिसमें मेजबान टीम को 60 रन से जीत मिली. एलेक्स कैरी इस मैच में सिर्फ तीन ही रन बना सके थे. उनके टी20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो 2018 में डेब्यू करने के बाद से अब तक 38 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 233 रन बनाए हैं. उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 37 रन है.

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ बदलाव हुए हैं. नाथन एलिस की जगह सीन एबॉट की एंट्री हुई है. वहीं, जोश इंग्लिस की जगह एलेक्स कैरी को बुलाया गया है. साउथ अफ्रीका ने भी कुछ बदलाव किए हैं.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, मिच ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), बेन द्वारशुइस, सीन एबॉट, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: एडेन मार्करम (कप्तान), रेयान रिकेलटन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, रासी वैन डेर डुसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, नकाबा पीटर, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी.