स्मिथ की जगह ख्वाजा टीम में..., कैरी के शतक से बैकफुट पर ऑस्ट्रेलिया, कौन मारेगा बाजी?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे चल रही है. सीरीज की तीसरा मैच एडिलेड के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के ऊपर पूरी तरह से हावी दिख रही है. इंग्लैंड ने मैच में कई बार वापसी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने गेम में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना कर रखी. कंगारूओं की तरफ से पहले उस्मान ख्वाजा ने 82 रनों की पारी खेली और उसके बाद एलेक्स कैरी ने बची कसर पूरी करते हुए 106 रनों की शतकीय पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की मैच में वापसी करवाई. दोनों ही खिलाड़ियों की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत दिन का खेल खत्म होने तक टीम का स्कोर 326-8 जा पहुंचा.
कैरी और ख्वाजा
तीसरे टेस्ट मैच में पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पारी की शुरुआत काफी खराब रही और महज 94 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खो दिए, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 326 रन बना दिए. एलेक्स कैरी की शानदार शतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. कैरी ने अपनी पारी के दौरान 8 चौके और 1 छक्के लगाए. वहीं ख्वाजा ने 10 चौके लगाने का काम किया. ऑस्ट्रेलिया मैच में काफी मजबूत स्थित में नजर आ रही है.
स्मिथ की जगह ख्वाजा
ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 बदलाव के साथ मैच में उतर रही थी. वहीं, मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले टीम की बल्लेबाजी के नीव स्टिव स्मिथ को बाहर बैठना पड़ा. उनकी जगह ख्वाजा को टीम में जगह दी गई और उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और शानदार कमबैक किया. वह शतक की ओर आगे बढ़ ही रहे थे. साथ ही पैट कमिंस और नाथन लायन की टीम में वापसी हु्ई है.
कड़ी जंग
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही इस ऐतिहासिक महा सीरीज में अभी तक ऑस्ट्रेलियाA का वर्चस्व पूरी तरह कायम नजर आ रहा है. अगर वह इस मैच को भी जीत जाते हैं, तो सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे. देखना दिलचस्प होगा आगे के मैचों में इंग्लैंड वापसी कर पाती है या नहीं.तकरीबन 1 दशक से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज नहीं जीत पाई है. ऐसे में अपने नाम पर लगे काले दाग को वह जरूर मिटाना चाहेंगे.
