टी20 में बना माउंट एवरेस्ट जैसा ये महारिकॉर्ड, अचानक वर्ल्ड क्रिकेट में छा गया ये विस्फोटक बल्लेबाज
Advertisement
trendingNow12903511
Hindi Newsक्रिकेट

टी20 में बना माउंट एवरेस्ट जैसा ये महारिकॉर्ड, अचानक वर्ल्ड क्रिकेट में छा गया ये विस्फोटक बल्लेबाज

इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने टी20 क्रिकेट में माउंट एवरेस्ट जैसा एक महारिकॉर्ड बना दिया है. एलेक्स हेल्स इन दिनों कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम के लिए खेल रहे हैं. एलेक्स हेल्स ने रविवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ CPL 2025 के मैच में 43 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली. एलेक्स हेल्स ने 172.09 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 7 छक्के उड़ाए. एलेक्स हेल्स ने इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट में महारिकॉर्ड बना दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 31, 2025, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 में बना माउंट एवरेस्ट जैसा ये महारिकॉर्ड, अचानक वर्ल्ड क्रिकेट में छा गया ये विस्फोटक बल्लेबाज

इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने टी20 क्रिकेट में माउंट एवरेस्ट जैसा एक महारिकॉर्ड बना दिया है. एलेक्स हेल्स इन दिनों कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम के लिए खेल रहे हैं. एलेक्स हेल्स ने रविवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ CPL 2025 के मैच में 43 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली. एलेक्स हेल्स ने 172.09 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 7 छक्के उड़ाए. एलेक्स हेल्स ने इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट में महारिकॉर्ड बना दिया.

टी20 में बना माउंट एवरेस्ट जैसा ये महारिकॉर्ड

एलेक्स हेल्स ने टी20 क्रिकेट में अपने 14000 रन पूरे कर लिए हैं. टी20 क्रिकेट में 14000 रन का रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट के बराबर माना जाता है. एलेक्स हेल्स के अलावा दुनिया में केवल दो बल्लेबाज ही टी20 क्रिकेट में 14000 रन के महारिकॉर्ड तक पहुंच पाए हैं. वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड पहले ही टी20 क्रिकेट में 14000 रन पूरे कर चुके हैं. 36 साल के एलेक्स हेल्स भी अब क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड के साथ इस महान लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्विंटन डि कॉक ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing XI, इन खूंखार क्रिकेटर्स को दिया मौका

वर्ल्ड क्रिकेट में छा गया ये विस्फोटक बल्लेबाज

टी20 क्रिकेट में अपने 14000 रन पूरे करने के लिए एलेक्स हेल्स को 50 रनों की जरूरत थी. एलेक्स हेल्स ने रविवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ CPL 2025 के मैच में 43 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली. एलेक्स हेल्स इसी के साथ ही कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं.

सचिन के बेहद बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़ा रहा क्रिकेट का ये बेताज बादशाह, करियर खत्म होने से बचाया

एलेक्स हेल्स इस महान लिस्ट में दूसरे नंबर पर

क्रिस गेल के बाद इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज एलेक्स हेल्स इस महान लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं. एलेक्स हेल्स ने 509 टी20 मैचों में 30.02 की औसत से 14024 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 89 अर्धशतक शामिल हैं. कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 332 विकेट भी झटके हैं. कीरोन पोलार्ड इस महान लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज हैं. कीरोन पोलार्ड ने 713 टी20 मैचों में 31.70 की औसत से 14012 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 64 अर्धशतक शामिल हैं. कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 332 विकेट भी झटके हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14562 रन

2. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 509 मैचों में 14024 रन

3. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 713 मैचों में 14012 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 424 मैचों में 13595 रन

5. शोएब मलिक (पाकिस्तान) - 557 मैचों में 13571 रन

6. विराट कोहली (भारत) - 414 मैचों में 13543 रन

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Alex Hales

Trending news

रात के अंधेरे में... टाइट सिक्योरिटी में हो रही मोदी सरकार के मंत्रालयों की शिफ्टिंग
Modi government
रात के अंधेरे में... टाइट सिक्योरिटी में हो रही मोदी सरकार के मंत्रालयों की शिफ्टिंग
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
;