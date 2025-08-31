टी20 में बना माउंट एवरेस्ट जैसा ये महारिकॉर्ड, अचानक वर्ल्ड क्रिकेट में छा गया ये विस्फोटक बल्लेबाज

इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने टी20 क्रिकेट में माउंट एवरेस्ट जैसा एक महारिकॉर्ड बना दिया है. एलेक्स हेल्स इन दिनों कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम के लिए खेल रहे हैं. एलेक्स हेल्स ने रविवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ CPL 2025 के मैच में 43 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली. एलेक्स हेल्स ने 172.09 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 7 छक्के उड़ाए. एलेक्स हेल्स ने इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट में महारिकॉर्ड बना दिया.

टी20 में बना माउंट एवरेस्ट जैसा ये महारिकॉर्ड

एलेक्स हेल्स ने टी20 क्रिकेट में अपने 14000 रन पूरे कर लिए हैं. टी20 क्रिकेट में 14000 रन का रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट के बराबर माना जाता है. एलेक्स हेल्स के अलावा दुनिया में केवल दो बल्लेबाज ही टी20 क्रिकेट में 14000 रन के महारिकॉर्ड तक पहुंच पाए हैं. वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड पहले ही टी20 क्रिकेट में 14000 रन पूरे कर चुके हैं. 36 साल के एलेक्स हेल्स भी अब क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड के साथ इस महान लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.

टी20 क्रिकेट में अपने 14000 रन पूरे करने के लिए एलेक्स हेल्स को 50 रनों की जरूरत थी. एलेक्स हेल्स ने रविवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ CPL 2025 के मैच में 43 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली. एलेक्स हेल्स इसी के साथ ही कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं.

एलेक्स हेल्स इस महान लिस्ट में दूसरे नंबर पर

क्रिस गेल के बाद इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज एलेक्स हेल्स इस महान लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं. एलेक्स हेल्स ने 509 टी20 मैचों में 30.02 की औसत से 14024 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 89 अर्धशतक शामिल हैं. कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 332 विकेट भी झटके हैं. कीरोन पोलार्ड इस महान लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज हैं. कीरोन पोलार्ड ने 713 टी20 मैचों में 31.70 की औसत से 14012 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 64 अर्धशतक शामिल हैं. कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 332 विकेट भी झटके हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14562 रन

2. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 509 मैचों में 14024 रन

3. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 713 मैचों में 14012 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 424 मैचों में 13595 रन

5. शोएब मलिक (पाकिस्तान) - 557 मैचों में 13571 रन

6. विराट कोहली (भारत) - 414 मैचों में 13543 रन