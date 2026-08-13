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AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में एक साथ 11 खिलाड़ी कर रहे 'डेब्यू', एक तो 39 साल का... फिर भी खेल रहा पहला मैच

AUS vs BAN Test: बांग्लादेश की टीम 23 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच खेल रही है. बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन में मौजूद सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं, इसमें मुशफिकुर रहीम भी शामिल हैं, जो 39 साल के हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 13, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:31 AM IST
AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में एक साथ 11 खिलाड़ी कर रहे 'डेब्यू', एक तो 39 साल का... फिर भी खेल रहा पहला मैच
Image Credit: AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में एक साथ 11 खिलाड़ी कर रहे &#039;डेब्यू&#039;, एक तो 39 साल का (@BCBtigers/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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