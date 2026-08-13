AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में एक साथ 11 खिलाड़ी कर रहे 'डेब्यू', एक तो 39 साल का... फिर भी खेल रहा पहला मैच

Australia vs Bangladesh Test: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. ये मैच इसलिए खास है, क्योंकि 23 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच खेल रही है. इस टीम में मौजूद किसी भी खिलाड़ी के पास ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने का अनुभव नहीं है. डार्विन में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन में मौजूद सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं. यानी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं.