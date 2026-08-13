AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में एक साथ 11 खिलाड़ी कर रहे 'डेब्यू', एक तो 39 साल का... फिर भी खेल रहा पहला मैच

Australia vs Bangladesh Test: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. ये मैच इसलिए खास है, क्योंकि 23 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच खेल रही है. इस टीम में मौजूद किसी भी खिलाड़ी के पास ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने का अनुभव नहीं है. डार्विन में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन में मौजूद सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं. यानी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं.
दिलचस्प बात ये है कि बांग्लादेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहला टेस्ट खेल रहे हैं. रहीम फिलहाल 39 साल के हैं. बांग्लादेश ने आखिरी बार 2003 में ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट खेला था. बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने इस मैच में मजबूत प्लेइंग इलेवन उतारने का फैसला किया है. उनके चारों खतरनाक गेंदबाज- मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन खेल रहे हैं.
ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच अब तक 6 टेस्ट मुकाबले हुए हैं. 5 में कंगारुओं ने बाजी मारी है, जबकि 2017 में मीरपुर में बांग्ला टाइगर्स ने शानदार जीत हासिल कर बड़ा उलटफेर किया था. 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टेस्ट खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम इतिहास रचना चाहेगी. अगर उन्हें जीत मिलती है तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्लेइंग इलेवन में मौजूद सभी खिलाड़ी यहां पहला टेस्ट खेल रहे हैं.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. महज 129 रनों पर आधी टीम पवेलियन लौट गए. ट्रेविस हेड (22), जेक वेदरल्ड (23), मार्नस लाबुशेन (01), कैमरन ग्रीन (13) और एलेक्स कैरी (19) रन बनाकर आउट ही गए. अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एक तरफ से डटे हुए हैं और अर्धशतक जड़कर खेल रहे हैं. उन्हें दूसरे छोर से सपोर्ट की जरूरत है.
बांग्लादेश (प्लेइंग XI): शादमान इस्लाम, तंजिद हसन तमीम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), लिटन दास (विकेटकीपर), मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, इबादोत हुसैन.
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग XI): जेक वेदरल्ड, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड.