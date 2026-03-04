All England Open 2026: बर्मिंघम में तिरंगा बुलंद... लक्ष्य सेन ने किया सबसे बड़ा उलटफेर, रोमांचक मुकाबले' में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को दी मात

All England Open 2026: 4 मार्च 2026 यानी आज से ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आगाज हुआ है. इस टूर्नामेंट में पहले ही दिन भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय बैडमिंटन के उभरते सितारे लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम के कोर्ट पर वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी. टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में युवा लक्ष्य ने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी चीन के शी युकी को मात देकर बड़ा उलटफेर किया है. मुकाबले में दौरान एक वक्त चीनी खिलाड़ी का भारी लग रहा था, लेकिन लक्ष्य सेन ने अपने हैरतअंगेज खेल और गजब के जज्बे से वर्ल्ड नंबर-1 को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

कैसा रहा मैच?

अगर मुकाबले की बात करें तो तीन सेटों रोमांचक हुए. पहले सेट में लक्ष्य ने शानदार शुरुआत की और कड़े संघर्ष के बाद इसे 23-21 से अपने नाम कर लिया. फिर दूसरे सेट में चीन खिलाड़ी ने वापसी करते हुए लक्ष्य को 19-21 से हरा दिया. तीसरा सेट निर्णायक था, जिसमेंदोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन लक्ष्य ने धैर्य बनाए रखा और 21-17 से सेट जीतकर मैच 2-1 से अपने नाम कर लिया. इस जी के साथ ही लक्ष्य अब दूसरे राउंड में एंट्री कर चुके हैं.

मिक्सड डबल्स और अन्य खिलाड़ियों का हाल

ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी का कमाल- भारत की इस जोड़ी ने भी धमाकेदार आगाज किया. उन्होंने मलेशियाई जोड़ी को सीधे सेटों में 21-17, 21-19 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई.

मालविका को महिला सिंगल्स में मिली हार- महिला सिंगल्स में भारत को निराशा हाथ लगी, क्योंकि मालविका को चीन की दिग्गज खिलाड़ी चेन यू फेई ने 11-21, 6-21 से हरा दिया, जिससे वे टूर्नामेंट से बाहर हो गईं.

