Advertisement
trendingNow13129701
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीAll England Open 2026: बर्मिंघम में तिरंगा बुलंद... लक्ष्य सेन ने किया सबसे बड़ा उलटफेर, रोमांचक मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को दी मात

All England Open 2026: बर्मिंघम में तिरंगा बुलंद... लक्ष्य सेन ने किया सबसे बड़ा उलटफेर, रोमांचक मुकाबले' में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को दी मात

All England Open 2026: बर्मिंघम में चल रही इस ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत के लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया है. उन्होंने टूर्नामेंट के पहले ही दौर (3 मार्च) में दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी, चीन के शी युकी को हराकर बड़ा उलटफेर किया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (x/@TheKhelIndia)
फोटो क्रेडिट (x/@TheKhelIndia)

All England Open 2026: 4 मार्च 2026 यानी आज से ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आगाज हुआ है. इस टूर्नामेंट में पहले ही दिन भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय बैडमिंटन के उभरते सितारे लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम के कोर्ट पर वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी. टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में युवा लक्ष्य ने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी चीन के शी युकी को मात देकर बड़ा उलटफेर किया है. मुकाबले में दौरान एक वक्त चीनी खिलाड़ी का भारी लग रहा था, लेकिन लक्ष्य सेन ने अपने हैरतअंगेज खेल और गजब के जज्बे से वर्ल्ड नंबर-1 को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

कैसा रहा मैच?

अगर मुकाबले की बात करें तो तीन सेटों रोमांचक हुए. पहले सेट में लक्ष्य ने शानदार शुरुआत की और कड़े संघर्ष के बाद इसे 23-21 से अपने नाम कर लिया. फिर दूसरे सेट में चीन खिलाड़ी ने वापसी करते हुए लक्ष्य को 19-21 से हरा दिया. तीसरा सेट निर्णायक था, जिसमेंदोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन लक्ष्य ने धैर्य बनाए रखा और 21-17 से सेट जीतकर मैच 2-1 से अपने नाम कर लिया.  इस जी के साथ ही लक्ष्य अब दूसरे राउंड में एंट्री कर चुके हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिक्सड डबल्स और अन्य खिलाड़ियों का हाल

ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी का कमाल- भारत की इस जोड़ी ने भी धमाकेदार आगाज किया. उन्होंने मलेशियाई जोड़ी को सीधे सेटों में 21-17, 21-19 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई. 

मालविका को महिला सिंगल्स में मिली हार- महिला सिंगल्स में भारत को निराशा हाथ लगी, क्योंकि मालविका को चीन की दिग्गज खिलाड़ी चेन यू फेई ने 11-21, 6-21 से हरा दिया, जिससे वे टूर्नामेंट से बाहर हो गईं. 

ये भी पढ़ें: SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका की जीत का इशारा कर रहे ये 5 आंकड़े....हर मामले में कीवियों से आगे है मार्करम की सेना

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Lakshya Sen

Trending news

MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना भेजने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार...
iran america war
तेहरान में सेना भेजने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार...
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल