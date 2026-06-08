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मुंबई इंडियंस में ऑल इज नॉट वेल! सूर्यकुमार यादव ने टीम को किया अनफॉलो, इंस्टाग्राम पर सिर्फ रोहित-धोनी के साथ तस्वीर

Mumbai Indians Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव द्वारा मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं. भारतीय टी20 कप्तानी से हटाए जाने के बाद उनके मुंबई इंडियंस को छोड़ने की खबरों ने सबको हैरान कर दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 08, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:25 AM IST
मुंबई इंडियंस में ऑल इज नॉट वेल! सूर्यकुमार यादव ने टीम को किया अनफॉलो, इंस्टाग्राम पर सिर्फ रोहित-धोनी के साथ तस्वीर
Image Credit: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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