मुंबई इंडियंस में ऑल इज नॉट वेल! सूर्यकुमार यादव ने टीम को किया अनफॉलो, इंस्टाग्राम पर सिर्फ रोहित-धोनी के साथ तस्वीर

Mumbai Indians Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव के लिए इस समय चीजें काफी मुश्किल नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्हें भारत के टी20 कप्तान के पद से हटा दिया गया और टीम से भी बाहर कर दिया गया है. वह अपने करियर के एक कठिन मोड़ पर इसे फिर से संवारने की चुनौती का सामना कर रहे हैं. भारतीय टीम में वापसी करना जहां एक बड़ी चुनौती है, वहीं मुंबई इंडियंस के साथ भी उनका सफर खत्म होता दिख रहा है. सोमवार (8 जून) सुबह फैंस को उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मुंबई इंडियंस से जुड़ी कोई भी तस्वीर या जिक्र नहीं मिला, जिससे उनके फ्रेंचाइजी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं.
सूर्यकुमार 2018 से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं, जब वह कोलकाता नाइट राइडर्स से इस टीम में आए थे. पिछले कुछ सालों में वह आईपीएल में टीम की सफलता का मुख्य हिस्सा रहे हैं, लेकिन 2026 के बेहद खराब सीजन ने मैनेजमेंट को अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है. जब सूर्यकुमार द्वारा इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जा रहे अकाउंट्स की जांच की गई, तो मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के अकाउंट वहां नहीं मिले. उनके इंस्टाग्राम पर मुंबई टीम की केवल एक ही फोटो थी, जिसमें वह रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों के साथ नजर आ रहे थे.
सूर्यकुमार ने आईपीएल 2026 के अभियान में मुंबई के लिए केवल 20.77 की औसत से 270 रन बनाए. वह पूरे सीजन में केवल दो अर्धशतक ही लगा पाए और उनकी टीम अंक तालिका में दस टीमों में से नौवें स्थान पर रही.
Suryakumar Yadav removed Mumbai Indians and Mumbai from his bio. He unfollowed Mumbai Indians. MI unfollowed him. He deleted all MI related pics and videos from his insta id. He changed his pfp too.
What's cooking? pic.twitter.com/PL6ErA6tDc
— SKY n Supla Shot (@sky_63_mr_t20i) June 7, 2026
दूसरी ओर, भारत की टी20 टीम में सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाए जाने के फैसले के बाद से प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई है. अश्विन ने कहा कि वह उस निराशा को समझ सकते हैं जो सूर्या टीम से बाहर होने के बाद महसूस कर रहे होंगे.
अश्विन ने कहा, "यह एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल है. मैं खुद को सूर्यकुमार यादव की जगह रखकर सोच रहा हूं कि वह इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे. हर खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने पर बुरा महसूस करने का हक है.'' उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से यह सब हुआ, वह उन्हें थोड़ा सशंकित करता है. अश्विन के अनुसार, भले ही सूर्या की फॉर्म पिछले 15-18 महीनों में खराब रही हो, लेकिन उन्होंने देश को टी20 वर्ल्ड कप जिताया था.
अश्विन का मानना है कि सूर्यकुमार ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप दिलाने में अपनी भूमिका बखूबी निभाई, जिसे चयन समिति ने शायद ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि भले ही एक बल्लेबाज के रूप में उनका वर्ल्ड कप शानदार न रहा हो, लेकिन कप्तान के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी, जैसे टीम के कोच या अन्य प्रमुख खिलाड़ियों ने की.