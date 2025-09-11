कुलदीप-अभिषेक के तूफान में महफिल लूट ले गया भारत का ये क्रिकेटर, Playing XI में जगह मिलने पर भी था शक

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया है. भारत ने इस टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी. भारतीय टीम की इस प्रचंड जीत में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा का बवंडर देखने को मिला है. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन पर ही ढेर कर दिया. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. भारत ने यह टारगेट महज 4.3 ओवर में ही चेज कर लिया. ओपनर अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल रहे.

महफिल लूट ले गया भारत का ये क्रिकेटर

कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा के बवंडर के बीच भारत का एक क्रिकेटर महफिल लूट ले गया. इस क्रिकेटर की बहुत कम चर्चा हो रही है. वहीं, इस क्रिकेटर को पहले भारत की प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना तक तय नजर नहीं आ रहा था. यह क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि ऑलराउंडर शिवम दुबे हैं. शुरुआत में यह माना जा रहा था कि रिंकू सिंह की वजह से ऑलराउंडर शिवम दुबे को भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना होगा, लेकिन इस क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ बुधवार को एशिया कप 2025 के मैच के लिए मौका मिल ही गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अपने खतरनाक खेल से मचाया कहर

फिर क्या था... शिवम दुबे ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया और अपने खतरनाक खेल से जमकर कहर मचाया. अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए मशहूर इस क्रिकेटर ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ बुधवार को एशिया कप 2025 के मैच में गेंद थामी और अपनी कातिलाना मीडियम पेस गेंदबाजी से आग उगली. शिवम दुबे ने इस मैच में 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट दो का रहा है. हालांकि शिवम दुबे को इस मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि भारत ने यह मैच 93 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से जीत लिया.

गेंदबाजी के दौरान विकेट हासिल कर रहे

टीम इंडिया के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि शिवम दुबे गेंदबाजी के दौरान विकेट हासिल कर रहे हैं. टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दो बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद हैं. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दोनों ही ऑलराउंडर्स गेंदबाजी के अलावा विस्फोटक बैटिंग में भी माहिर हैं. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाएंगे. अगले साल भारत को अपनी ही धरती पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट खेलना है, जिसके कुछ मैच श्रीलंका में भी होंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है.

एक ओवर में लगाए थे 5 छक्के

शिवम दुबे ने भारत के लिए 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टी20 इंटरनेशनल में शिवम दुबे ने 531 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी झटके हैं. शिवम दुबे ने 4 वनडे मैच भी खेले हैं. वनडे में शिवम दुबे ने 43 रन बनाने के अलावा 1 विकेट भी हासिल किया है. आईपीएल के 79 मैचों में शिवम दुबे ने 1859 रन बनाए, जिसमें 10 अर्धशतक शामिल हैं. शिवम दुबे निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं. शिवम दुबे ने IPL में 5 विकेट हासिल किए हैं. शिवम दुबे ने टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू साल 2019 में किया. शिवम दुबे तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने साल 2018 में बड़ोदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में एक ओवर में पांच छक्के लगा दिए थे. शिवम दुबे के पास पारी को संभालने और साथ ही मैच फिनिश करने की दोहरी काबिलियत है. शिवम दुबे खतरनाक और स्टाइलिस्ट क्रिकेटर हैं. 32 साल के शिवम दुबे जिस तरह से छक्के लगाते हैं, उससे उनमें युवराज सिंह की झलक देखने को मिलती है.