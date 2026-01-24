11 धुरंधरों को मिलाकर ब्रेट ली ने बनाई एशिया की बेस्ट T20I टीम, भारत के 5 दिग्गज शामिल, PAK से शामिल किए 2 खिलाड़ी

All Time Asia Best T20I Playing XI: टी20 विश्व कप 2026 में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. 7 फरवरी से भारत-श्रीलंका की सरजमीं पर 20 टीमें खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. इस मेगा इवेंट में एशिया की तमाम टीमें खेलने वाली हैं. चूंकि सभी मुकाबले एशियाई पिचों पर होने हैं, ऐसे में एशिया के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल सकता है. विश्व कप से ठीक पहले एशिया के इन 11 धुरंधरों से सजी ऑल टाइम बेस्ट टी20 प्लेइंग इलेवन एक बार फिर वायरल हो गई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ब्रेट ली ने तैयार किया था.

दरअसल, सितंबर 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान ब्रेट ली ने एशिया के उन 11 खिलाड़ियों को चुना था, जिन्हें वह टी20 क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं. इन्हीं खिलाड़ियों को मिलाकर उन्होंने ऐसी टीम बनाई थी, जो किसी भी टीम को हराने का माद्दा रखती है. कागजों पर चुनी गई इस टीम में शामिल मोहम्मद रिजवान, हार्दिक पांड्या, वानिंदु हसरंगा, हारिस रऊफ और जसप्रीत बुमराह टी20 विश्व कप 2026 में मैदान पर उतरेंगे. ये सभी अपनी-अपनी टीम के लिए खेलते नजर आएंगे.

किस देश के कितने खिलाड़ी?

ब्रेट ली ने एशिया की बेस्ट टी20 प्लेइंग इलेवन में भारत के 5 और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को चुना है. दो खिलाड़ी यूएई से हैं, जबकि एक-एक खिलाड़ी हांगकांग, श्रीलंका, अफगानिस्तान और यूएई से शामिल किया गया है. भारत के जिन 5 खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली है, उनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं. वहीं पाकिस्तान से हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को चुना गया है.

किसे बनाया ओपनर?

ब्रेट ली ने एशिया की अपनी बेस्ट टी20 प्लेइंग इलेवन में रोहित शर्मा और विराट कोहली को ओपनर बनाया है. नंबर तीन पर मोहम्मद रिजवान, जबकि नंबर चार पर हांगकांग के कप्तान बाबर हयात का नाम है.

ऑलराउंडर के तौर पर यूएई के अमजद जावेद और भारत के हार्दिक पांड्या को चुना गया है. स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी वानिंदु हसरंगा और राशिद खान को दी गई है. तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह को सौंपी गई है. उनके साथ पाकिस्तान के हारिस रऊफ और यूएई के मोहम्मद नावीद भी शामिल हैं.

ब्रेट ली द्वारा चुनी गई एशिया की बेस्ट T20I टीम

विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान, बाबर हयात, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, वानिंदु हसरंगा, राशिद खान, अमजद जावेद, मोहम्मद नावीद, हारिस रऊफ, जसप्रीत बुमराह.

