एडम गिलक्रिस्ट ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing 11, इन भारतीय प्लेयर्स को जगह देकर चौंकाया

Adam Gilchrist All Time IPL XI: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) ने वर्ल्ड क्रिकेट के एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को चुनकर IPL की ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन (Playing 11) बनाई है.
एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) ने IPL की ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में महान खिलाडियों को चुना है. दिलचस्प बात ये रही कि एडम गिलक्रिस्ट ने IPL की अपनी ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को नहीं चुना है.
गिलक्रिस्ट ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing 11
एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में भारत के 7 खिलाड़ियों को जगह दी है. एडम गिलक्रिस्ट ने क्रिस गेल को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. एडम गिलक्रिस्ट ने रोहित शर्मा को क्रिस गेल के ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में चुना है. एडम गिलक्रिस्ट ने विराट कोहली को नंबर 3 और सुरेश रैना को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए चुना है. एडम गिलक्रिस्ट ने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए चुना है.
इस दिग्गज को विकेटकीपिंग देकर चौंकाया
एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में नंबर 6 पर बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेटकीपिंग का जिम्मा भी महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को सौंपा है. एडम गिलक्रिस्ट ने नंबर 7 पर भारत के स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को चुना है. एडम गिलक्रिस्ट ने वेस्टइंडीज के दिग्गज ड्वेन ब्रावो को भी बतौर ऑलराउंडर प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. ड्वेन ब्रावो को तेज गेंदबाजी के अलावा नंबर-8 पर बैटिंग का रोल दिया गया है.
स्पिन गेंदबाज
एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को बतौर स्पिन गेंदबाज चुना है.
तेज गेंदबाज
एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) को बतौर तेज गेंदबाज चुना है.
एडम गिलक्रिस्ट की ऑल टाइम बेस्ट IPL Playing 11
क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, युजवेंद्र चहल, लसिथ मलिंगा और जसप्रीत बुमराह.
12th Man: राशिद खान