भारत से सेमीफाइनल हारकर बुरी तरह टूट गईं स्टार्क की पत्नी, अब दुनिया के सामने कर दिया ये बड़ा ऐलान

भारत के खिलाफ गुरुवार को ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम खिताब जीतने की दौड़ से बाहर हो गई है. वर्ल्ड कप 2025 से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली बेहद भावुक हो गईं और उन्होंने अपने भविष्य को लेकर अचानक दुनिया के सामने बड़ा ऐलान कर दिया है. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली मेंस क्रिकेटर मिचेल स्टार्क की पत्नी हैं. मिचेल स्टार्क कंगारुओं की मेंस क्रिकेट टीम के धाकड़ तेज गेंदबाज हैं, जिनके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया हुआ है.

स्टार्क की पत्नी ने दुनिया के सामने कर दिया ये बड़ा ऐलान

जब एलिसा हीली से पूछा गया कि क्या वह साल 2029 में होने वाले अगले वनडे वर्ल्ड कप में वापसी की योजना बना रही हैं, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दे दिया. एलिसा हीली ने साफ कर दिया कि वह साल 2029 में अगला वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगी. 35 साल की एलिसा हीली ने कहा, 'मैं वहां मौजूद नहीं रहूंगी. अगले चक्र की यही खूबसूरती है, हम इस सपने को फिर से साकार होते देखेंगे. अगले साल के मध्य में विमेंस टी20 वर्ल्ड कप है, जो हमारी टीम के लिए वाकई रोमांचक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा वनडे क्रिकेट शायद फिर से थोड़ा बदल जाएगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे क्रिकेट से रिटायर होने के संकेत दिए

एलिसा हीली के इस बयान ने उनके वनडे क्रिकेट से रिटायर होने के संकेत दे दिए हैं. एलिसा हीली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 123 वनडे मैचों में 35.98 की औसत से 3,563 रन बनाए हैं, जिनमें 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. एलिसा हीली ने आगे कहा, 'जब आप मेरी उम्र के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं, तो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ते देखना एक अलग सा अनुभव होता है. फोएबे लिचफील्ड ने आज शानदार प्रदर्शन किया और हमें बेहतरीन शुरुआत दी और शतक भी जड़ा. फोएबे लिचफील्ड को खेलते हुए देखना मजेदार रहा. अगले वर्ल्ड कप से पहले के चार साल वाकई रोमांचक होने वाले हैं.'

तीसरी बार महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत

जेमिमा रोड्रिग्स ने कंगारुओं के जबड़े से जीत छीनते हुए टीम इंडिया को तीसरी बार महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रन बनाए थे. भारतीय टीम ने जेमिमा रोड्रिग्स के नाबाद 127 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर के 89 रन की पारी की बदौलत 48.3 ओवर में 5 विकेट पर 341 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता. जेमिमा रोड्रिग्स ने मुंबई में 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में गौतम गंभीर की 97 रनों की पारी की याद दिलाते हुए, भारत के करोड़ों फैंस की यादें ताजा कर दीं.