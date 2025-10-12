एलिसा का शतक... सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने इतनी गेंद पहले खत्म किया मैच

महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेजबान भारतीय टीम को टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका से मिली शिकस्त के बाद भारत को एक हाईस्कोरिंग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पहले 3 विकेट से हरा दिया. पहले बैटिंग करते हुए भारत की पारी 330 रन पर सिमटी, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड है. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में एलिसा हीली की 142 रन की कप्तानी पारी के दम पर 331 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज हासिल करने वाली टीम बन गई है. इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर भी पहुंचा दिया. अजेय ऑस्ट्रेलिया की यह तीसरी जीत है.

एलिसा हीली रहीं मैच विनर

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने इस ऐतिहासिक रन चेज में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. ओपनिंग करते हुए एलिसा ने 107 गेंदों में 142 रन की बड़ी शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत की नींव रखी. इस पारी में उन्होंने 21 चौके और तीन छक्के लगाए. पहले फीबी लिचफील्ड (40) और फिर एलिस पेरी (47 नाबाद) ने एलिसा का अच्छा साथ दिया. पेरी के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ा गई. एलिसा भी आउट हो गईं, जिससे टीम थोड़ी मुश्किल में जरूर दिखी, लेकिन एश्ले गार्डनर ने 45 रन बनाकर जीत की राह को आसान बनाया और अंत में पेरी ने मैदान में लौटकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी. विनिंग सिक्स उनके ही बल्ले से निकला. भारत के लिए श्रीचरणी ने सबसे ज्यादा तीन, अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट लिए.

ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया सबसे बड़ा लक्ष्य

ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत से पहले यह लक्ष्य मुश्किल लग रहा था. इतना बड़ा लक्ष्य पहले कभी चेज नहीं हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने टीम की ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में भी सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक चेज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

भारत की लगातार दूसरी हार

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 330 रन बनाए थे. भारत की तरफ से प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन और मंधाना ने 66 गेंद पर 3 छक्के और 9 चौके लगाते हुए 80 रन की पारी खेली थी. हरलीन देओल ने 38, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22, जेमिमा रोड्रिग्स ने 33, और ऋचा घोष ने 32 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट लिए थे. भारत की यह लगातार दूसरी हार है. अंकतालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर चली गई है. भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड से है. भारत को टूर्नामेंट में खुद को जीवित रखने के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है.