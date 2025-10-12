Advertisement
trendingNow12959109
Hindi Newsक्रिकेट

एलिसा का शतक... सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने इतनी गेंद पहले खत्म किया मैच

महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेजबान भारतीय टीम को टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका से मिली शिकस्त के बाद भारत को एक हाईस्कोरिंग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पहले 3 विकेट से हरा दिया. पहले बैटिंग करते हुए भारत की पारी 330 रन पर सिमटी, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड है. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 12, 2025, 11:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलिसा का शतक... सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने इतनी गेंद पहले खत्म किया मैच

महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेजबान भारतीय टीम को टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका से मिली शिकस्त के बाद भारत को एक हाईस्कोरिंग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पहले 3 विकेट से हरा दिया. पहले बैटिंग करते हुए भारत की पारी 330 रन पर सिमटी, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड है. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में एलिसा हीली की 142 रन की कप्तानी पारी के दम पर 331 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज हासिल करने वाली टीम बन गई है. इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर भी पहुंचा दिया. अजेय ऑस्ट्रेलिया की यह तीसरी जीत है.

एलिसा हीली रहीं मैच विनर

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने इस ऐतिहासिक रन चेज में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. ओपनिंग करते हुए एलिसा ने 107 गेंदों में 142 रन की बड़ी शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत की नींव रखी. इस पारी में उन्होंने 21 चौके और तीन छक्के लगाए. पहले फीबी लिचफील्ड (40) और फिर एलिस पेरी (47 नाबाद) ने एलिसा का अच्छा साथ दिया. पेरी के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ा गई. एलिसा भी आउट हो गईं, जिससे टीम थोड़ी मुश्किल में जरूर दिखी, लेकिन एश्ले गार्डनर ने 45 रन बनाकर जीत की राह को आसान बनाया और अंत में पेरी ने मैदान में लौटकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी. विनिंग सिक्स उनके ही बल्ले से निकला. भारत के लिए श्रीचरणी ने सबसे ज्यादा तीन, अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया सबसे बड़ा लक्ष्य

ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत से पहले यह लक्ष्य मुश्किल लग रहा था. इतना बड़ा लक्ष्य पहले कभी चेज नहीं हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने टीम की ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में भी सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक चेज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

भारत की लगातार दूसरी हार

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 330 रन बनाए थे. भारत की तरफ से प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन और मंधाना ने 66 गेंद पर 3 छक्के और 9 चौके लगाते हुए 80 रन की पारी खेली थी. हरलीन देओल ने 38, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22, जेमिमा रोड्रिग्स ने 33, और ऋचा घोष ने 32 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट लिए थे. भारत की यह लगातार दूसरी हार है. अंकतालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर चली गई है. भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड से है. भारत को टूर्नामेंट में खुद को जीवित रखने के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

IND W VS AUS WWomen's World Cup 2025

Trending news

पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
West Bengal
पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात