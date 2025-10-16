Advertisement
trendingNow12964833
Hindi Newsक्रिकेट

एलिसा हीली और ऑस्ट्रेलिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, 10 विकेट से मुकाबला जीत भारत को छोड़ा पीछा

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का महिला वर्ल्ड कप में अजेय रहने का सिलसिला बरकरार है. बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट का अपना 5वां मुकाबला खेला और 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलिसा हीली और ऑस्ट्रेलिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, 10 विकेट से मुकाबला जीत भारत को छोड़ा पीछा

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का महिला वर्ल्ड कप में अजेय रहने का सिलसिला बरकरार है. बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट का अपना 5वां मुकाबला खेला और 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई. एलिसा हीली और फीबी लिचफील्ड ने इस जीत में महफिल लूटी. हीली ने ने 113 रन की कप्तानी पारी खेली, जबकि लिचफील्ड ने नाबाद 84 रन बनाए. हीली के शतक और ऑस्ट्रेलिया इस इस जीत से कई रिकॉर्ड भी बने. 

एकतरफा जीत से सेमीफइनल में ऑस्ट्रेलिया

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य दिया था. सलामी बल्लेबाजों एलिसा हीली और फीबी लिचफिल्ड की जोड़ी ने 24.5 ओवर में 202 रन की साझेदारी कर टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी. एलिसा हिली ने 77 गेंद पर 20 चौकों की मदद से नाबाद 113 रन बनाए. लिचफिल्ड ने 72 गेंद पर 1 छक्के और 12 चौकों की मदद से नाबाद 84 रन की पारी खेली. हिली और लिचफिल्ड के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज बेबस नजर आए. जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गई है. ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों में 4 जीत और रद्द मैच से 1 अंक लेकर 9 अंक हासिल किए हैं. वहीं, बांग्लादेश की 5 मैचों में यह चौथी हार थी. हार के साथ ही बांग्लादेश के सेमीफाइनल खेलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा करने वाली पहली बल्लेबाज बनीं हीली

टूर्नामेंट में हीली का यह बैक टू बैक दूसरा शतक है. उन्होंने भारत के खिलाफ भी बड़ी शतकीय पारी खेली थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक रन चेज हासिल करने में कामयाबी पाई. हीली महिला वनडे वर्ल्ड कप में दो बार लगातार दो शतक लगाने वाली इतिहास की पहली बल्लेबाज बन गई हैं. 2022 में भी उन्होंने यह कारनामा किया था. तब उन्होंने दो मैचों में क्रमशः 129 और 170 रन की पारियां खेली थीं. इतिहास में सिर्फ तीन बार ही ऐसा हुआ है, जब महिला वर्ल्ड कप में किसी ने लगातार दो शतक ठोके हैं. हीली के अलावा कीवी क्रिकेटर डेबी हॉकले ने 1997 में ऐसा किया था.

वर्ल्ड कप में ठोका चौथा शतक

हीली का यह महिला वर्ल्ड कप में चौथा शतक है. इसके साथ ही वह महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. हीली के बराबर ही शतक न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स, इंग्लैंड की ही जेनिट ब्रिटिन ने ठोके हैं. महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड इंग्लैंड की नैट साइवर ब्रंट के नाम है. उन्होंने 5 बार तीन अंकों का आंकड़ा हासिल किया है.

ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में भारत को पछाड़ा

ऑस्ट्रेलिया की 10 विकेट से यह जीत महिला वनडे क्रिकेट में बिना कोई विकेट गंवाए दूसरी सबसे बड़ी जीत है. इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को पीछे छोड़ दिया, जो अब दूसरे से तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. बिना कोई विकेट गंवाए सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ही नाम है, 2023 में आयरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 218 रन बिना किसी नुकसान पर बनाकर मैच जीता था. भारत ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 174 रन बिना कोई विकेट गंवाए बनाकर जीत दर्ज की थी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Women's World CupAlyssa HealyAus W vs Ban W

Trending news

मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी