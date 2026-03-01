Advertisement
IND W vs AUS W: विदाई हो तो एलिसा हीली जैसी.. आखिरी ODI में ठोके 158 रन, वाइफ को देख गदगद स्टार्क

IND W vs AUS W: विदाई हो तो एलिसा हीली जैसी.. आखिरी ODI में ठोके 158 रन, वाइफ को देख गदगद स्टार्क

IND W vs AUS W: क्रिकेट जगत में हर खिलाड़ी एक यादगार शुरुआत और एक यादगार अंत चाहता है. लेकिन कुछ ही किस्मत वाले प्लेयर्स होते हैं जिनके लिए एक यादगार शुरुआत होती और अंत भी यादगार होता है. इनमें से एक नाम महिला क्रिकेट की ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिसा हीली हैं जिन्होंने अपने आखिरी वनडे में ऐतिहासिक पारी खेली. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:31 PM IST
Elyssa Headly (BCCI)
Elyssa Headly (BCCI)

IND W vs AUS W: ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने वाली एलिसा हीली अपने करियर का आखिरी वनडे खेलने भारत के खिलाफ उतरीं. उनकी ये पारी सपने को साकार करने जैसी थी क्योंकि उन्होंने अपने फेयरवेल मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली. एलिसा हीली इस मैच को मुकाबले में 'गॉर्ड ऑफ ऑनर' मिला और वह एक बेहतरीन टच के साथ मैदान में उतरी. उन्होंने भारत के खिलाफ खूंटा गाड़ा और शानदार अंदाज में शतक ठोककर इसे यादगार बना दिया. इस दौरान उनके पति मिचेल स्टार्क कमेंट्री बॉक्स में बैठे गदगद नजर आए. 

ऑस्ट्रेलिया की अजेय बढ़त

ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में भारत से ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ी थी. लेकिन वनडे सीरीज में दूसरे मुकाबले में कंगारू टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी. अब आखिरी मुकाबले में एलिसा हीली प्रचंड फॉर्म में नजर आईं. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 158 रन की पार खेली. इस पारी में उन्होंने 27 चौके और 2 छक्के जमाए. उन्हें टीम इंडिया की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

मिचेल स्टार्क दिखे गदगद

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज और हीली के पति मिचेल स्टार्क उनके फेयरवेल पर मौजूद रहे. हीली के शतक पर वह भावुक नजर आए और उन्होंने खूब तालियां ठोकी. स्टार्क का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हीली को 158 के स्कोर पर स्नेह राणा ने आउट किया. 

कैसा रहा करियर ?

एलिसा हीली के वनडे करियर की बात करें तो वह शानदार रहा. 125 वनडे मुकाबलों में 3619 रन ठोके जिसमें 7 शतक जबकि 19 फिफ्टी देखने को मिली हैं. 162 टी20 इंटरनेशनल में भी हीली के नाम 3062 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 17 फिफ्टी देखने को मिली हैं. अपने करियर के आखिरी वनडे में 158 रन ठोक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टोटल को 350 पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने संघर्ष करते दिखे.

 

