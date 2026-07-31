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Cricket Controversy: पाकिस्तान सीरीज के बीच वेस्टइंडीज खेमे में कोहराम, सड़क पर आया कोच और गेंदबाज का झगड़ा

Alzarri Joseph vs Daren Sammy: वेस्टइंडीज क्रिकेट में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब स्टार तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने हेड कोच डैरेन सैमी के 'चयन से इनकार' वाले बयान पर तीखा पलटवार किया. जानें इस विवाद की पूरी सच्चाई और आगामी टेस्ट मैच का अपडेट.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 31, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:35 PM IST
Cricket Controversy: पाकिस्तान सीरीज के बीच वेस्टइंडीज खेमे में कोहराम, सड़क पर आया कोच और गेंदबाज का झगड़ा
Image Credit: डैरेन सैमी और अल्जारी जोसेफ. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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