Cricket Controversy: पाकिस्तान सीरीज के बीच वेस्टइंडीज खेमे में कोहराम, सड़क पर आया कोच और गेंदबाज का झगड़ा

Alzarri Joseph vs Daren Sammy: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है. इस सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरे टेस्ट के बाद एक तेज गेंदबाज के बयान ने विंडीज क्रिकेट में भूचाल ला दिया है. सीरीज शुरू होने से पहले जब क्रिकेट वेस्टइंडीज ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, तो हर कोई यह देखकर हैरान था कि प्रमुख तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ टीम का हिस्सा नहीं थे.
टीम की घोषणा के समय, क्रिकेट वेस्टइंडीज ने आधिकारिक बयान में कहा था कि जोसेफ 'व्यक्तिगत कारणों' की वजह से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. इसके बाद अगले ही दिन स्थिति तब बदल गई जब हेड कोच डैरेन सैमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर सनसनी मचा दी कि जोसेफ को चुना गया था, लेकिन उन्होंने खुद चयन से इनकार कर दिया था. सैमी ने यह भी कहा कि अनुबंधित खिलाड़ियों का चयन से इनकार करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है और इस पर बोर्ड के निदेशकों को समाधान निकालना चाहिए.
अल्जारी जोसेफ को सैमी का यह सार्वजनिक बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने कोच पर तीखा पलटवार किया. जोसेफ ने स्पष्ट किया कि वह लगभग एक साल तक लोअर-बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर की गंभीर चोट से जूझने के बाद वापसी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनका शरीर लगातार पांच वनडे और फिर दो टेस्ट मैच खेलने की तीव्रता के लिए तैयार नहीं था. जोसेफ के अनुसार, सैमी जानते थे कि 'चयन से इनकार' जैसा शब्द जनता के बीच उनके खिलाफ क्या नैरेटिव सेट करेगा और उन्होंने कोच के बयान को "विवादास्पद और बिना संदर्भ का" करार दिया.
जब जोसेफ से पूछा गया कि क्या इस सार्वजनिक अनबन का उनके और सैमी के काम करने के रिश्ते पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने बेहद पेशेवर जवाब दिया. जोसेफ ने कहा, "मैं एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हूं, इसलिए मैं अपना काम जारी रखूंगा. मैं वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, डैरेन सैमी का नहीं.'' उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह मैदान पर दोस्त बनाने नहीं बल्कि देश के लिए अपना काम करने और लोगों का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं.
पहले टेस्ट की बड़ी जीत के बाद अब दोनों टीमें 2 अगस्त से पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद के ऐतिहासिक क्वींस पार्क ओवल में दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए आमने-सामने होंगी. वेस्टइंडीज की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की रैंकिंग में सुधार करने पर होंगी.