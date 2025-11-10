'मैं दुकानदार हूं..' सूर्या के व्लॉग में तिलक को पड़ गई 'डांट', बुमराह ने इस अंदाज में खींची टांग

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव मस्ती करते दिखे. उनकी कप्तानी वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 2-1 से जीत दर्ज कर वनडे सीरीज में हार का हिसाब बराबर किया. सीरीज खत्म होने के बाद स्काई और टीम के कुछ प्लेयर्स मस्ती के मूड में दिखे. एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सूर्यकुमार यादव ने व्लॉग के रूप में यूट्यूब और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. इस वीडियो में ही ऑन कैमरा जसप्रीत बुमराह ने तिलक वर्मा की टांग खींच दी.

साथ में लंबा ट्रैवल

सूर्यकुमार यादव के व्लॉग में तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे नजर आ रहे हैं. चारों ने साथ में ट्रैवल किया. व्लॉग की शुरुआत में सूर्या ने मौज में बताया, 'प्लेजर ट्रैवलिंग विद सर जसप्रीत बुमराह, हैदराबाद का राजा और द मैन शिवम दुबे, जिसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा पूरे फोन में कैप्चर नहीं होता है. काफी मजा आ रहा है सर (जसप्रीत बुमराह) के साथ ट्रैवल करने में.'

बुमराह ने क्यों लगाई तिलक की क्लास?

सूर्या ने पूछा कि हम क्या करने वाले हैं 5 घंटे के सफर में. जिसके बाद तिलक वर्मा ने कहा, 'बहुत अच्छा शॉपिंग होता है तो बुमराह सर के साथ काफी कुछ सीखने मिलेगा.' बुमराह ने तिलक को टोकते हुए कहा कि 'कैसे-कैसे लोग हैं शॉपिंग में सीखने मिलेगा, मैं दुकानदार हूं.' चारों प्लेयर्स इस ट्रैवल पर खूब मस्ती करते नजर आए.

14 नवंबर को नजर आएंगे बुमराह

जसप्रीत बुमराह हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में रेस्ट पर थे. लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. 14 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इससे पहले साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें भारतीय बॉलिंग फुस्स साबित हुई. अब देखना होगा ईडन गार्डन्स में टीम कैसा प्रदर्शन करती है.