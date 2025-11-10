Advertisement
trendingNow12996730
Hindi Newsक्रिकेट

'मैं दुकानदार हूं..' सूर्या के व्लॉग में तिलक को पड़ गई 'डांट', बुमराह ने इस अंदाज में खींची टांग

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव मस्ती करते दिखे. उनकी कप्तानी वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 2-1 से जीत दर्ज कर वनडे सीरीज में हार का हिसाब बराबर किया. सीरीज खत्म होने के बाद स्काई और टीम के कुछ प्लेयर्स मस्ती के मूड में दिखे. एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 10, 2025, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव मस्ती करते दिखे. उनकी कप्तानी वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 2-1 से जीत दर्ज कर वनडे सीरीज में हार का हिसाब बराबर किया. सीरीज खत्म होने के बाद स्काई और टीम के कुछ प्लेयर्स मस्ती के मूड में दिखे. एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सूर्यकुमार यादव ने व्लॉग के रूप में यूट्यूब और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. इस वीडियो में ही ऑन कैमरा जसप्रीत बुमराह ने तिलक वर्मा की टांग खींच दी. 

साथ में लंबा ट्रैवल

सूर्यकुमार यादव के व्लॉग में तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे नजर आ रहे हैं. चारों ने साथ में ट्रैवल किया. व्लॉग की शुरुआत में सूर्या ने मौज में बताया, 'प्लेजर ट्रैवलिंग विद सर जसप्रीत बुमराह, हैदराबाद का राजा और द मैन शिवम दुबे, जिसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा पूरे फोन में कैप्चर नहीं होता है. काफी मजा आ रहा है सर (जसप्रीत बुमराह) के साथ ट्रैवल करने में.'

Add Zee News as a Preferred Source

बुमराह ने क्यों लगाई तिलक की क्लास?

सूर्या ने पूछा कि हम क्या करने वाले हैं 5 घंटे के सफर में. जिसके बाद तिलक वर्मा ने कहा, 'बहुत अच्छा शॉपिंग होता है तो बुमराह सर के साथ काफी कुछ सीखने मिलेगा.' बुमराह ने तिलक को टोकते हुए कहा कि 'कैसे-कैसे लोग हैं शॉपिंग में सीखने मिलेगा, मैं दुकानदार हूं.' चारों प्लेयर्स इस ट्रैवल पर खूब मस्ती करते नजर आए. 

ये भी पढे़ं.. बुमराह ने भी पाले हार्दिक पांड्या जैसे शौक, लाखों की घड़ी दिखाकर लूटी महफिल, प्राइज देख हर कोई दंग

14 नवंबर को नजर आएंगे बुमराह

जसप्रीत बुमराह हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में रेस्ट पर थे. लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. 14 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इससे पहले साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें भारतीय बॉलिंग फुस्स साबित हुई. अब देखना होगा ईडन गार्डन्स में टीम कैसा प्रदर्शन करती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Jasprit Bumrah

Trending news

न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
red fort blast
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
Delhi blast
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
delhi red fort blast
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
Budgam By Election
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 13 की मौत; शाह से PM ने की बात
Lal Quila Blast
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 13 की मौत; शाह से PM ने की बात
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
Terror Module
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story