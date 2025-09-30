Indw vs SLw: बाल-बाल बचा वर्ल्ड रिकॉर्ड,  8वें नंबर पर छा गई 25 साल की बल्लेबाज, रच दिया इतिहास

भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे महिला वनडे विश्व कप के पहले मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 270 रनों का टारगेट दिया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम का एक समय 125/6 विकेट गिर चुका था. उसके बाद भारतीय पारी को दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने संभाला. दोनों की शानदार साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई. गौरतलब है अपनी पारी के दौरान अमनजोत 17 रनों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गई.

अमनजोत की शानदार पारी

टीम इंडिया का 125 रनों पर 6 विकेट गिर चुका था हालात गंभीर थे. तब बल्लेबाजी करने आई अमनजोत कौर दीप्ति शर्मा के बीच 103 रनों की पार्टनरशिप हुई, 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी अमनजोत ने अपनी पारी के दौरान 56 गेंदों में 57 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 101.89 का रहा. अपनी शानदार पारी के बदौलत उन्होंने ऐतिहासिक कारनामा किया. वह 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की 7वीं खिलाड़ी बनी.

अफ्रीकी खिलाड़ी हैं नंबर 1

क्लो ट्रायोन आज भी वनडे क्रिकेट में 8वें नंबर पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी है. उन्होंने 8वें नंबर पर खेलते हुए 51 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्के की मदद से 74 रन बनाए थे. बता दें कि अमनजोत ट्रायोन का रिकॉर्ड तोड़ने से महज 17 रन दूर रह गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मोहसिन नकवी की चाल पड़ी उल्टी, बीसीसीआई के सामने टेके घुटने, वापस करनी पड़ेगी ट्रॉफी

अमनजोत का वनडे करियर

अमनजोत ने साल 2023 में मीरपुर में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की. उन्होंने अपने करियर में अभी तक मात्र 9 मैच खेले हैं. आज श्रीलंका के खिलाफ वह 10वां मैच खेल रही हैं. अपने अभी तक के करियर के दौरान 10 मैचों की 10 पारियों में उन्होंने 155 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर श्रीलंका के खिलाफ 57 रनों का है. वहीं, अगर बात करें उनके गेंदबाजी रिकॉर्ड की तो उन्होंने 14 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च प्रदर्शन 31/4 का है.