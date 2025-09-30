Advertisement
trendingNow12942877
Hindi Newsक्रिकेट

Indw vs SLw: बाल-बाल बचा वर्ल्ड रिकॉर्ड,  8वें नंबर पर छा गई 25 साल की बल्लेबाज, रच दिया इतिहास

भारत और श्रीलंका के बीच  चल रहे महिला वनडे विश्व कप के पहले मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 270 रनों का टारगेट दिया है.अपनी पारी के दौरान अमनजोत 17 रनों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गई.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amanjot kaur
Amanjot kaur

भारत और श्रीलंका के बीच  चल रहे महिला वनडे विश्व कप के पहले मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 270 रनों का टारगेट दिया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम का एक समय 125/6 विकेट गिर चुका था. उसके बाद भारतीय पारी को दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने संभाला. दोनों की शानदार साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई. गौरतलब है अपनी पारी के दौरान अमनजोत 17 रनों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गई.

अमनजोत की शानदार पारी
टीम इंडिया का 125 रनों पर 6 विकेट गिर चुका था हालात गंभीर थे. तब बल्लेबाजी करने आई अमनजोत कौर दीप्ति शर्मा के बीच  103 रनों की पार्टनरशिप हुई, 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी अमनजोत ने अपनी पारी के दौरान 56 गेंदों में 57 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 101.89 का रहा. अपनी शानदार पारी के बदौलत उन्होंने ऐतिहासिक कारनामा किया. वह 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की 7वीं खिलाड़ी बनी. 

अफ्रीकी खिलाड़ी हैं नंबर 1
क्लो ट्रायोन आज भी वनडे क्रिकेट में 8वें नंबर पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी है. उन्होंने 8वें नंबर पर खेलते हुए 51 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्के की मदद से 74 रन बनाए थे.  बता दें कि अमनजोत ट्रायोन का रिकॉर्ड तोड़ने से महज 17 रन दूर रह गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मोहसिन नकवी की चाल पड़ी उल्टी, बीसीसीआई के सामने टेके घुटने, वापस करनी पड़ेगी ट्रॉफी

अमनजोत का वनडे करियर
अमनजोत  ने साल 2023 में मीरपुर में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की. उन्होंने अपने करियर में अभी तक मात्र 9 मैच खेले हैं. आज श्रीलंका के खिलाफ वह 10वां मैच खेल रही हैं. अपने अभी तक के करियर के दौरान 10 मैचों की 10 पारियों में उन्होंने 155 रन बनाए हैं.  इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर श्रीलंका के खिलाफ 57 रनों का है. वहीं, अगर बात करें उनके गेंदबाजी रिकॉर्ड की तो उन्होंने 14 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च प्रदर्शन 31/4 का है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Amanjot Kaur

Trending news

तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
;