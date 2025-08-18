रिंकू सिंह की गजब बॉलिंग...पहली गेंद पर मारा बोल्ड, जीती टीम, इस खतरनाक बल्लेबाज ने 31 गेंद पर ठोके 95 रन

Meerut Mavericks vs Kanpur Superstars: भारतीय टीम के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह ने आगामी एशिया कप 2025 के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत किया है. यूपी टी20 लीग के उद्घाटन मैच में मेरठ मैवरिक्स की कप्तानी करते हुए रिंकू ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया. उन्होंने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटकाया. वह बल्लेबाजी में कमाल नहीं दिखा पाए और टीम को हार का सामना करना पड़ा.

माधव कौशिक की तूफानी बैटिंग

लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कानपुर सुपरजाइंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कप्तान समीर रिजवी का यह फैसला टीम के लिए महंगा साबित हुआ. मेरठ मेवरिक्स के बल्लेबाज माधव कौशिक ने सिर्फ 31 गेंदों में 10 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 95 रन बनाए. उनके अलावा रितुराज शर्मा ने 36 गेंदों में नाबाद 60 रन और ओरन बल्लेबाज अक्षय दुबे ने 26 गेंदों में 44 रन बनाए. इन तूफानी पारियों की मदद से मेवरिक्स ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. रिंकू सिंह को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.

समीर रिजवी नहीं दिला पाए जीत

कानपुर सुपरजाएंट्स को जीत के लिए 226 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन वे नियमित अंतराल पर विकेट खोते रहे और कभी भी लक्ष्य का पीछा करते हुए सहज नहीं दिखे. कप्तान समीर रिजवी ने 34 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, जबकि प्रियांशु गौतम ने 20 गेंदों में 34 रन बनाए. इन पारियों के बावजूद कानपुर की टीम 86 रनों से मैच हार गई. कानपुर ने 20 ओवरों में 9 ओवरों में 139 रन बनाए.

A valiant knock by Kanpur Skipper Sameer Rizvi! 45 off 36 balls from the Captain that stood tall and firm. #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai #MMvsKS pic.twitter.com/VSNtCRHC5g — UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 17, 2025

गेंदबाजी में चले रिंकू सिंह

बल्लेबाजी में मौका नहीं मिलने के बाद रिंकू सिंह ने गेंदबाजी में भी अपना जौहर दिखाया. उन्होंने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर कानपुर सुपरजाएंट्स के बल्लेबाज आदर्श सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया. रिंकू के अलावा मैवरिक्स की तरफ से कार्तिक त्यागी, यश गर्ग और विजय कुमार ने 2-2 विकेट लिए. विशाल चौधरी और जीशान अंसारी को भी 1-1 विकेट मिला.