रिंकू सिंह की गजब बॉलिंग...पहली गेंद पर मारा बोल्ड, जीती टीम, इस खतरनाक बल्लेबाज ने 31 गेंद पर ठोके 95 रन
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:35 PM IST
Meerut Mavericks vs Kanpur Superstars: भारतीय टीम के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह ने आगामी एशिया कप 2025 के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत किया है. यूपी टी20 लीग के उद्घाटन मैच में मेरठ मैवरिक्स की कप्तानी करते हुए रिंकू ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया. उन्होंने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटकाया. वह बल्लेबाजी में कमाल नहीं दिखा पाए और टीम को हार का सामना करना पड़ा.

माधव कौशिक की तूफानी बैटिंग

लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कानपुर सुपरजाइंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कप्तान समीर रिजवी का यह फैसला टीम के लिए महंगा साबित हुआ. मेरठ मेवरिक्स के बल्लेबाज माधव कौशिक ने सिर्फ 31 गेंदों में 10 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 95 रन बनाए. उनके अलावा रितुराज शर्मा ने 36 गेंदों में नाबाद 60 रन और ओरन बल्लेबाज अक्षय दुबे ने 26 गेंदों में 44 रन बनाए. इन तूफानी पारियों की मदद से मेवरिक्स ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. रिंकू सिंह को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.

 

 

ये भी पढ़ें: शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज का टूटेगा दिल? एशिया कप के लिए आई दावेदारों की लिस्ट

समीर रिजवी नहीं दिला पाए जीत

कानपुर सुपरजाएंट्स को जीत के लिए 226 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन वे नियमित अंतराल पर विकेट खोते रहे और कभी भी लक्ष्य का पीछा करते हुए सहज नहीं दिखे. कप्तान समीर रिजवी ने 34 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, जबकि प्रियांशु गौतम ने 20 गेंदों में 34 रन बनाए. इन पारियों के बावजूद कानपुर की टीम 86 रनों से मैच हार गई. कानपुर ने 20 ओवरों में 9 ओवरों में 139 रन बनाए.

 

 

ये भी पढ़ें: 1 साल में बदली पूरी पाकिस्तानी टीम, बाबर-रिजवान के साथ इन प्लेयर्स की छुट्टी, ये 5 ही बचा पाए अपनी जगह

गेंदबाजी में चले रिंकू सिंह

बल्लेबाजी में मौका नहीं मिलने के बाद रिंकू सिंह ने गेंदबाजी में भी अपना जौहर दिखाया. उन्होंने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर कानपुर सुपरजाएंट्स के बल्लेबाज आदर्श सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया. रिंकू के अलावा मैवरिक्स की तरफ से कार्तिक त्यागी, यश गर्ग और विजय कुमार ने 2-2 विकेट लिए. विशाल चौधरी और जीशान अंसारी को भी 1-1 विकेट मिला.

Rinku SinghMeerut MavericksKanpur SuperstarsUttar Pradesh Premier League 2025

