Advertisement
trendingNow13036157
Hindi Newsक्रिकेटICC रैंकिंग में गजब का रोमांच... रोहित के पीछे पड़े कोहली तो बुमराह को इस गेंदबाज से खतरा, टॉप-10 में कौन-कौन?

ICC रैंकिंग में गजब का रोमांच... रोहित के पीछे पड़े कोहली तो बुमराह को इस गेंदबाज से खतरा, टॉप-10 में कौन-कौन?

ICC Rankings में विराट कोहली के इस छलांग से रोहित शर्मा की बादशाहत खतरे में पड़ गई है. मौजूदा वनडे रैंकिंग में कोहली 773 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर हैं, जबकि हिटमैन के 781 अंक हैं. इसका मतलब है कि साल के अंत में ODI की ताज के लिए RO-KO के बीच जबरदस्त जंग है. देखना दिलचस्प होगा कि नए साल में एकदिवसीय क्रिकेट का बादशाह कौन होगा?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Latest ICC Rankings
Latest ICC Rankings

Latest ICC Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने जो ताजा रैंकिंग जारी की है, उसमें गजब का रोमांच देखने को मिल रहा है. टीम इंडिया के दो धुरंधर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच नंबर-1 वनडे बल्लेबाज को लेकर जबरदस्त जंग है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी जसप्रीत बुमराह के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे विराट कोहली ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाई है और वो अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

ICC Rankings में विराट कोहली के इस छलांग से रोहित शर्मा की बादशाहत खतरे में पड़ गई है. मौजूदा वनडे रैंकिंग में कोहली 773 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर हैं, जबकि हिटमैन के 781 अंक हैं. इसका मतलब है कि साल के अंत में ODI की ताज के लिए RO-KO के बीच जबरदस्त जंग है. देखना दिलचस्प होगा कि नए साल में एकदिवसीय क्रिकेट का बादशाह कौन होगा?

ICC रैंकिंग में रोहित-कोहली का जलवा 

Add Zee News as a Preferred Source

करोड़ों भारतीय फैंस के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली का अभी भी वनडे में जलवा है. 38 साल के रोहित ODI रैंकिंग में शिखर पर हैं और कोहली उनसे सिर्फ 8 अंक पीछे दूसरे पायदान पर हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय क्रिकेट में विराट कोहली ने दो शतक और एक अर्धशतक की मदद से 302 रन बनाए, वहीं रोहित शर्मा ने 3 मैचों में 146 रन मारे. शुभमन गिल सीरीज में न खेलने के बावजूद पांचवें स्थान पर बने रहे, जबकि स्टैंड-इन कप्तान केएल राहुल दो स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

बुमराह-स्टार्क के बीच भी जंग 

वहीं, ICC की टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह के पीछे पड़ गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही एशेज सीरीज में स्टार्क गेंद से आग उगल रहे हैं. उन्होंने टेस्ट रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाई है और वो अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर का बेस्ट है. बुमराह अभी भी 879 अंकों के साथ ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज हैं. न्यूजीलैंड के मैट हेनरी (853) दूसरे स्थान पर हैं. स्टार्क के फिलहाल 852 अंक हैं और उन्हें बुमराह से नंबर-1 की ताज छीनने के लिए 28 अंकों की दरकार है. ये बताना जरूरी है कि बुमराह की बादशाहत इसलिए भी खतरे में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी इंग्लैंड से तीन और टेस्ट खेलेगी, जबकि टीम इंडिया का अगला टेस्ट 7 महीने बाद है.

ये भी पढ़ें: ओ मेरे राजा... हार्दिक पांड्या ने किया रिश्ता कन्फर्म तो माहिका ने खुलेआम ऐसे लुटाया प्यार, जल गए कोहली फैंस!

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

ICC Rankings

Trending news

3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार