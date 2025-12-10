ICC रैंकिंग में गजब का रोमांच... रोहित के पीछे पड़े कोहली तो बुमराह को इस गेंदबाज से खतरा, टॉप-10 में कौन-कौन?

Latest ICC Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने जो ताजा रैंकिंग जारी की है, उसमें गजब का रोमांच देखने को मिल रहा है. टीम इंडिया के दो धुरंधर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच नंबर-1 वनडे बल्लेबाज को लेकर जबरदस्त जंग है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी जसप्रीत बुमराह के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे विराट कोहली ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाई है और वो अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

ICC Rankings में विराट कोहली के इस छलांग से रोहित शर्मा की बादशाहत खतरे में पड़ गई है. मौजूदा वनडे रैंकिंग में कोहली 773 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर हैं, जबकि हिटमैन के 781 अंक हैं. इसका मतलब है कि साल के अंत में ODI की ताज के लिए RO-KO के बीच जबरदस्त जंग है. देखना दिलचस्प होगा कि नए साल में एकदिवसीय क्रिकेट का बादशाह कौन होगा?

ICC रैंकिंग में रोहित-कोहली का जलवा

करोड़ों भारतीय फैंस के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली का अभी भी वनडे में जलवा है. 38 साल के रोहित ODI रैंकिंग में शिखर पर हैं और कोहली उनसे सिर्फ 8 अंक पीछे दूसरे पायदान पर हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय क्रिकेट में विराट कोहली ने दो शतक और एक अर्धशतक की मदद से 302 रन बनाए, वहीं रोहित शर्मा ने 3 मैचों में 146 रन मारे. शुभमन गिल सीरीज में न खेलने के बावजूद पांचवें स्थान पर बने रहे, जबकि स्टैंड-इन कप्तान केएल राहुल दो स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

बुमराह-स्टार्क के बीच भी जंग

वहीं, ICC की टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह के पीछे पड़ गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही एशेज सीरीज में स्टार्क गेंद से आग उगल रहे हैं. उन्होंने टेस्ट रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाई है और वो अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर का बेस्ट है. बुमराह अभी भी 879 अंकों के साथ ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज हैं. न्यूजीलैंड के मैट हेनरी (853) दूसरे स्थान पर हैं. स्टार्क के फिलहाल 852 अंक हैं और उन्हें बुमराह से नंबर-1 की ताज छीनने के लिए 28 अंकों की दरकार है. ये बताना जरूरी है कि बुमराह की बादशाहत इसलिए भी खतरे में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी इंग्लैंड से तीन और टेस्ट खेलेगी, जबकि टीम इंडिया का अगला टेस्ट 7 महीने बाद है.

