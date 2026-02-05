Advertisement
अजब-गजब... जिस देश में कभी कदम नहीं रखा, उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा ये क्रिकेटर, कैसे मिली एंट्री?

अजब-गजब... जिस देश में कभी कदम नहीं रखा, उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा ये क्रिकेटर, कैसे मिली एंट्री?

T20 World Cup Amazing Fact: एक ऐसी टीम है जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली है. उसका नाम इटली है. फुटबॉल के प्रशंसकों के लिए यह नाम जाना-पहचाना है, लेकिन क्रिकेट में इसने कुछ खास नहीं किया है. यहां तक कि टीम में एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो अब तक इस देश में कदम भी नहीं रखा है और उसके लिए इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलेगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:15 PM IST
अजब-गजब... जिस देश में कभी कदम नहीं रखा, उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा ये क्रिकेटर, कैसे मिली एंट्री?

T20 World Cup Amazing Fact: टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कुछ ही घंटों में होने वाली है और फैंस इसे लेकर अभी से ही रोमांचित है. बड़ी टीमों के मैचों के टिकटों की डिमांड काफी ज्यादा है तो छोटी टीमें प्रशंसकों को हैरान करने के लिए तैयार हैं. इसी में एक ऐसी टीम है जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली है. उसका नाम इटली है. फुटबॉल के प्रशंसकों के लिए यह नाम जाना-पहचाना है, लेकिन क्रिकेट में इसने कुछ खास नहीं किया है. यहां तक कि टीम में एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो अब तक इस देश में कदम भी नहीं रखा है और उसके लिए इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलेगा.

क्रिकेटर की गजब कहानी

हैरान मत होइए, यह बिल्कुल सच है. 9 फरवरी को जॉन-जॉन स्मट्स एक ऐसे देश के लिए वर्ल्ड कप खेलेंगे, जहां वह कभी गए भी नहीं हैं. साउथ अफ्रीका में जन्मे और वहां के लिए खेल चुके स्मट्स  शादी के जरिए पासपोर्ट मिलने के बाद इटली की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं. हालांकि उन्होंने रोम, फ्लोरेंस या वेनिस की जगहें कभी नहीं देखी हैं, लेकिन उनका मानना ​​है कि उन्हें इटैलियन लोगों की सोच की थोड़ी समझ है और वह वहां आसानी से घुल-मिल गए हैं.

स्मट्स ने किया खुलासा

दुबई में इटली ने टूर्नामेंट से पहले कैंप लगाया था और आयरलैंड के खिलाफ एक सीरीज खेली थी. उस समय स्मट्स ने कहा था, ''इटैलियन लोग बहुत जोशीले होते हैं, इसलिए जब हम खेलते हैं तो यह सब दिखता है. मैंने अभी-अभी आयरलैंड के खिलाफ अपनी पहली जीत देखी और महसूस की है. यह जाहिर है कि इटली की किसी बड़ी टीम के खिलाफ यह पहली जीत है. हमें लगता है कि हम ऐसी टीमों के साथ मुकाबला कर सकते हैं.''

19 साल तक साउथ अफ्रीका में खेले

इटली ने यूरोप रीजनल फाइनल में आखिरी समय में टी20 वर्ल्ड कप में शामिल हुई स्कॉटलैंड को हराया था.इटली नीदरलैंड्स के बाद दूसरे स्थान पर रहा और टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की. स्मट्स उस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वह कुछ समय से इटैलियन क्रिकेट फेडरेशन के साथ बातचीत कर रहे थे. पिछले 19 सालों से स्मट्स साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेल रहे थे. उन्होंने ज्यादातर अपनी घरेलू यूनियन ईस्टर्न केप (और वॉरियर्स फ्रेंचाइजी) के लिए और हाल ही में डरबन स्थित डॉल्फिन्स के लिए. वह टॉप ऑर्डर में अपनी लगातार साफ-सुथरी हिटिंग और किफायती लेफ्ट-आर्म स्पिन के लिए जाने जाते हैं. 

पत्नी का साथ, इटली की टीम में एंट्री

2017 से 2021 के बीच साउथ अफ्रीकी नेशनल टीम के साथ उनका छोटा सा जुड़ाव रहा था. उनका नेशनलटी बदलने और दूसरा करियर बनाने का कोई बड़ा इरादा नहीं था. उनकी पत्नी जूडी (नी कास्टिग्नानी) ने यात्रा में आसानी और काम के अवसरों का फायदा उठाने के लिए पूरे परिवार के लिए वंश के आधार पर इटैलियन पासपोर्ट लेने के बारे में सोचा. लगभग चार साल पहले स्मट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स मिल गए. फिर भी 37 साल की उम्र में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बुलावा आएगा. अब वह 20 देशों के टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब हैं.

इटली के सबसे अनुभवी खिलाड़ी

स्मट्स ने 2017 से 2021 के बीच साउथ अफ्रीका के लिए छह वनडे और 16 टी20 मैच खेले. इसमें कोविड-19 महामारी से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे में 84 रन और 42 रन देकर 2 विकेट का शानदार प्रदर्शन शामिल है. अपने नाम 230 टी20 मैचों के साथ स्मट्स इटली के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और साथ ही सबसे सफल भी. टीम में किसी के भी पास उनके 133 विकेट से ज्यादा विकेट नहीं हैं, और सिर्फ वेन मैडसेन के पास उनसे ज्यादा रन हैं. मैडसेन ने स्मट्स के 5006 के मुकाबले 5516 रन बनाए हैं.

इटली का शेड्यूल

9 फरवरी- खिलाफ स्कॉटलैंड- कोलकाता
12 फरवरी- खिलाफ नेपाल- मुंबई
16 फरवरी- खिलाफ इंग्लैंड, कोलकाता
19 फरवरी- खिलाफ वेस्टइंडीज- कोलकाता.

