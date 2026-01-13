Advertisement
trendingNow13073032
Hindi Newsक्रिकेटगजब रिकॉर्ड: भारत के 3 शहर, जिसके 3 ग्राउंड पर हुए टीम इंडिया के मैच, हैरान करने वाले हैं नाम

गजब रिकॉर्ड: भारत के 3 शहर, जिसके 3 ग्राउंड पर हुए टीम इंडिया के मैच, हैरान करने वाले हैं नाम

Indian Cricket Team: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट में बुधवार (13 जनवरी) को खेला जाएगा. टीम इंडिया की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी. उसने पहले वनडे मैच में कीवी टीम को 4 विकेट से हारा था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गजब रिकॉर्ड: भारत के 3 शहर, जिसके 3 ग्राउंड पर हुए टीम इंडिया के मैच, हैरान करने वाले हैं नाम

Indian Cricket Team: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट में बुधवार (13 जनवरी) को खेला जाएगा. टीम इंडिया की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी. उसने पहले वनडे मैच में कीवी टीम को 4 विकेट से हारा था. यह मुकाबला वडोदरा में खेला गया था. यहां के कोटाम्बी स्टेडियम में पहली बार कोई मेंस इंटरनेशनल मैच खेला गया. यह भारत में 51वां वनडे वेन्यू और वडोदरा में तीसरा वेन्यू बन गया.

वडोदरा के 3 स्टेडियम में मेंस टीम के मैच

गुजरात का यह शहर तीन अलग-अलग पुरुषों के इंटरनेशनल वेन्यू वाले शहरों की एक खास लिस्ट में शामिल हो गया है. वडोदरा में कोटाम्बी से पहले मोती बाग और रिलायंस स्टेडियम में भारत इंटरनेशनल मैच खेला था. दिलचस्प बात यह है कि सभी वेन्यू पर सिर्फ वनडे मैच हुए हैं. शहर में तीनों वेन्यू पर अब तक पुरुषों के क्रिकेट में कोई टी20 इंटरनेशनल या टेस्ट मैच नहीं हुआ है. मोती बाग ग्राउंड पर तीन वनडे और रिलायंस स्टेडियम में 10 वनडे मैच खेले गए. भारत के किसी भी अन्य शहर में तीन अलग-अलग वनडे सेंटर नहीं हैं. दुनिया के सिर्फ पांच शहरों के पास यह अनोखा गौरव है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 37 की उम्र में कप्तान बना भारत का दिग्गज खिलाड़ी, अचानक क्यों मिली टीम की कमान?

मुंबई के 4 में से 3 शहर में मेंस टीम ने खेले मैच

वडोदरा के अलावा भारत के दो और शहर हैं, जहां तीन स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं.  मुंबई ने 1933 में बॉम्बे जिमखाना ग्राउंड पर भारतीय धरती पर पहला पुरुषों का इंटरनेशनल मैच होस्ट किया था. वह भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच था और उस वेन्यू पर यह एकमात्र इंटरनेशनल मैच था. बाद में ब्रेबोर्न स्टेडियम (18 टेस्ट, 9 वनडे और 1 T20I) और वानखेड़े स्टेडियम (27 टेस्ट, 28 वनडे, 9 T20I) ने तीनों फॉर्मेट में मैचों की मेजबानी की. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक वनडे मैच होना था, लेकिन 2009 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारिश के कारण मैच रद्द होने के बाद यह मौका हाथ से निकल गया.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ 2nd ODI: राजकोट में 6 साल से नहीं जीता भारत, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की अग्निपरीक्षा, ऐसा है रिकॉर्ड

लखनऊ में भी तीन स्टेडियम

अत्याधुनिक इकाना स्टेडियम बनने से पहले लखनऊ में यूनिवर्सिटी स्टेडियम और के.डी. सिंह स्टेडियम में पुरुषों का इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता था. तीनों ग्राउंड पर एक-एक टेस्ट मैच खेला गया है. यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर कोई लिमिटेड-ओवर्स का इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ, जबकि के.डी. सिंह ग्राउंड पर एक वनडे मैच खेला गया था. इकाना स्टेडियम में अब तक नौ वनडे और 6 T20I मैच हो चुके हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
General Upendra Dwivedi
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम