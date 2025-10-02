असंभव: टेस्ट क्रिकेट का 42 साल पुराना अटूट रिकॉर्ड, अनिल कुंबले-हरभजन सिंह-अश्विन भी तोड़ने में नाकाम

BIG Record in Test Matches: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज गुरुवार (2 अक्टूबर) को शुरू हो रही है. पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के साथ ही टीम इंडिया की इंटरनेशनल मैचों के नए घरेलू सीजन की शुरुआत भी होगी. नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंग्लैंड में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब होमग्राउंड पर जलवा दिखाने के लिए उतरेगी. वेस्टइंडीज की अपेक्षाकृत कमजोर टीम के सामने भारत की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन पिछले साल न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद गिल की सेना इस विपक्षी को हल्के में नहीं लेना चाहेगी.

मैदान पर उतरे एक से बढ़कर एक दिग्गज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 1948 में खेला गया था. उसके बाद एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक मुकाबले खेले गए और कई बड़े रिकॉर्ड बने. बल्लेबाजों की उपलब्धि की चर्चा काफी होती है. दोनों देशों के बीच मैचों में रोहन कन्हाई, क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली जैसे स्टार बल्लेबाजों ने हिस्सा लिया और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई. वहीं, गेंदबाजों में माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, एम्ब्रोस, वॉल्श से लेकर कपिल देव, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन तक ने तबाई मचाई.

42 साल से कायम ये खास रिकॉर्ड

दोनों देशों के बीच गेंदबाजी का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 42 साल से कायम है. इसे तोड़ना काफी मुश्किल है. महान क्रिकेटर कपिल देव के नाम वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड दर्ज है. कपिल देव ने नवंबर 1983 में विंडीज टीम के खिलाफ एक पारी में 30.3 ओवरों में 83 रन देकर 9 विकेट लिए थे. वह मैच अहमदाबाद में खेला गया था. वेस्टइंडीज में उस समय गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेंस, विवियन रिचर्ड्स और क्लाइव लॉयड जैसे महान बल्लेबाज थे.

कपिल देव ने बरपाया था कहर

टीम इंडिया की कप्तानी कपिल देव ही कर रहे थे. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 281 और भारत ने 241 रन बनाए. इसके बाद दूसरी पारी में जब विंडीज टीम 40 रनों के बढ़त के साथ उतरी तो कपिल देव ने कहर बरपा दिया. बलविंद संधू ने हेंस को आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद कपिल देव ने बाकी बचे सभी 9 विकेट झटक लिए. उन्होंने 30.3 ओवरों में 83 रन दिए. इस दौरान 6 मेडल ओवर फेंके.

आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड

कपिल देव वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए एक पारी में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले क्रिकेटर बन गए. उन्होंने उस समय सुभाष गुप्ते का रिकॉर्ड तोड़ा था. संयोग से सुभाष ने भी एक पारी में 9 विकेट ही झटके थे, लेकिन उन्होंने कपिल देव से ज्यादा रन लुटाए थे. इस स्पिनर ने 34.3 ओवरों में 102 रन दिए थे. कपिल देव ने उनसे कम रन देकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. भारत के लिए उनके बाद अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान पर उतरे, लेकिन इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी

कपिल देव- 83/9- अहमदाबाद- 1983

सुभाष गुप्ते- 102/9- कानपुर- 1958

नरेंद्र हिरवानी- 61/8- चेन्नई- 1988

नरेंद्र हिरवानी- 75/8- चेन्नई- 1988

हरभजन सिंह- 48/7- मुंबई- 2002

रविचंद्रन अश्विन- 71/7-रोसेऊ- 2023