भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच अंबाती रायुडू ने ऐसा क्या कहा जो हो गए ट्रोल, सोशल मीडिया यूजर्स ने लगाई क्लास

Operation Sindoor: पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. इससे पाकिस्तानी आर्मी बौखला गई और उसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमला किया. इसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और उसके हौसलों को पस्त कर दिया है. भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायुडू सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए.

आईपीएल मैच को किया गया रद्द

भारतीय सेना की तारीफ पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा जैसे दिग्गजों ने की है. इसी बीच, गुरुवार (8 मई) को धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मैच को बीच में रद्द कर दिया गया. खिलाड़ियों और प्रशंसकों को सुरक्षित रूप से स्टेडियम से बाहर निकाल लिया गया था. दोनों टीमों को 1-1 अंक दिए गए. अब आईपीएल के बाकी मैचों को लेकर बड़ा फैसला शुक्रवार ( 9 मई) को लिया जा सकता है.

किस बात पर ट्रोल हुए रायुडू?

आईपीएल 2025 के बीच अंबाती रायुडू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शांति की अपील की. उन्होंने महात्मा गांधी के कथन को शेयर किया. महात्मा गांधी ने कहा था, ''आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी.'' रायुडू ने इस कथन को भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच शेयर किया. सोशल मीडिया पर लोगों ने रायुडू को इसके बाद ट्रोल कर दिया. यूजर्स का कहना है कि भारत ने जानबूझकर कुछ नहीं किया. पहले पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोषों को मारा. उसके बाद ही ऐसा हो रहा है.

An eye for an eye makes the world blind.. — ATR (@RayuduAmbati) May 8, 2025

विवादों में रहे हैं रायुडू

इसके बाद रायुडू ने एक पोस्ट करके कहा, ''जम्मू-कश्मीर, पंजाब और सीमा के पास भारत के अन्य हिस्सों में शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना. प्रभावित सभी लोगों के लिए शक्ति, सुरक्षा और शीघ्र समाधान की उम्मीद. जय हिंद.'' रायुडू हाल के दिनों में काफी विवादों में रहे हैं. उनके बयान ने अलग-अलग टीमों के फैंस को नाराज किया है. रायुडू ने अक्सर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उनके प्रशंसकों का आईपीएल खिताब न जीत पाने के लिए मजाक उड़ाया है.

रायुडू ने दी सफाई

अंबाती रायुडू ने ट्रोल होने के बाद सफाई दी और लिखा, ''आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है. आइए याद रखें- यह कमजोरी का आह्वान नहीं है, बल्कि समझदारी की याद दिलाता है. न्याय को दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन मानवता की दृष्टि कभी नहीं खोनी चाहिए. हम अपने देश से बेइंतहा प्यार कर सकते हैं और फिर भी अपने दिलों में करुणा रख सकते हैं. देशभक्ति और शांति साथ-साथ चल सकते हैं.''

रायुडू ने की सेना की तारीफ



इसके बाद रायूडू ने एक और ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ''ऐसे क्षणों में हम डर से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं. मैं अपनी भारतीय सेना के प्रति बहुत आभारी हूं, जो असली नायक हैं, जो बेजोड़ साहस, अनुशासन और निस्वार्थता के साथ एक राष्ट्र का भार उठाते हैं. आपके बलिदानों को अनदेखा नहीं किया जा सकता. आपकी बहादुरी ही तिरंगे को ऊंचा रखती है और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती है. आपकी ताकत हमेशा हमें सुरक्षा की ओर ले जाए और आपकी सेवा एक और अधिक शांतिपूर्ण कल का मार्ग प्रशस्त करती रहे. जय हिंद.''

Prayers for peace and safety in Jammu & Kashmir, Punjab and other parts of India along the border. Hoping for strength, security and swift resolution for everyone affected. Jai Hind! — ATR (@RayuduAmbati) May 8, 2025

“An eye for an eye makes the whole world blind.”

Let’s remember — this isn’t a call for weakness, but a reminder of wisdom.

Justice must stand firm, but never lose sight of humanity.

We can love our nation fiercely and still hold compassion in our hearts.

Patriotism and peace can… — ATR (@RayuduAmbati) May 8, 2025

In moments like these, we stand united not in fear, but in resolve. I feel immense gratitude to our Indian Army who are the real heroes who carry the weight of a nation with unmatched courage, discipline, and selflessness

Your sacrifices don't go unnoticed. Your bravery is what… — ATR (@RayuduAmbati) May 8, 2025

Pathetic tweet, Ambati. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 8, 2025

Seriously Ambati. This is not acceptable at all. — Tanuj (@ImTanujSingh) May 8, 2025

The other option here is losing both our eyes. Only you can support it so that you can't see someone else going to the world cup instead of you. — Sagar (@sagarcasm) May 8, 2025

That's why selectors turned blind eye to you during World Cup Tmkc — Pushkar (@Musafirr_hu_yar) May 8, 2025

'पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा'

इससे पहले भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान की इस हरकत का उचित जवाब देंगे. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने चुप रहने का अवसर मिलने के बावजूद युद्ध को चुना है. उन्होंने अपने आतंकवादी संपत्तियों को बचाने के लिए इसे बढ़ाया है, जो उनके बारे में बहुत कुछ कहता है. हमारी सेना सबसे उचित तरीके से जवाब देगी, एक ऐसा तरीका जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा.''