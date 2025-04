'मैं थाला का फैन था, हू्ं और रहूंगा...', धोनी के हेटर्स पर भड़के अंबाती रायुडू, इस तरह दिया मुंहतोड़ जवाब

IPL 2025 Ambati Rayudu MS Dhoni: भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू इन दिनों सुर्खियों में हैं. आईपीएल 2025 के दौरान वह कमेंट्री बॉक्स में अपने अलग-अलग बयानों से काफी चर्चा में रह रहे हैं. यहां तक कि संजय बांगर और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे पूर्व क्रिकेटरों से उनकी नोक-झोंक को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. रायुडू लंबे समय तक चेन्नई सुपरकिंग्स के सदस्य रहे हैं. इस टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के प्रति उनका लगाव किसी से छिपा नहीं है. इस कारण पिछले कुछ दिनों से वह लगातार ट्रोल हो रहे हैं.

खुद को बताया धोनी का फैन

अंबाती रायुडू ने अब धोनी के उन हेटर्स पर पलटवार किया है. उन्हें पिछले कुछ हफ्तों से धोनी पर उनकी टिप्पणियों के कारण सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं. रायुडू को सभी प्लेटफार्मों पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन अंततः उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में रायुडू ने अपने आलोचकों पर हमला करते हुए खुद को 'थाला' का प्रशंसक घोषित किया और कहा कि उनके नफरत भरे संदेशों से उनकी राय नहीं बदलेगी. धोनी को उनके फैंस प्यार से 'थाला' (लीडर) कहते हैं.

रायुडू को ट्रोल कर रहे थे लोग

मुंबई इंडियंस में अपना आईपीएल करियर शुरू करने के बावजूद रायुडू चेन्नई सुपर किंग्स के कट्टर समर्थक रहे हैं. इस टीम के लिए वह छह सीजन में खेले हैं. उन्होंने चेन्नई और अपने पूर्व कप्तान धोनी दोनों के प्रति अपना निरंतर समर्थन दिखाया है, भले ही टीम कठिन दौर से गुजर रही हो. हालांकि, उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आईं, जिन्होंने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

I was a Thala’s fan

I am a Thala’s fan

I will always be a Thala’s fan.

No matter what anyone thinks or does. It will not make a one percent difference.

So please stop spending money on paid pr and donate that to charity. Lot of underprivileged people can benefit.

— ATR (@RayuduAmbati) April 10, 2025