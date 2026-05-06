सालों पुराना बैर खत्म... अंबाती रायुडू की नई पारी की शुरुआत, कहा- चीजें ठीक करने का मौका..

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू रिटायरमेंट के बाद नई शुरुआत की है. उन्हें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है. ये वही एसोसिएशन है, जिससे रायुडू ने सालों पहले बैर ले ली थी, लेकिन अब रिश्ते में खटास पर विराम लगता दिख रहा है. रायुडू ने सोमवार को एक पोस्ट में पुष्टि की कि वह हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में ऑपरेशंस डायरेक्टर का पद मिलने पर काफी खुश हैं.

हैदराबाद क्रिकेट का ब्राइट फ्यूचर

रायडू, जिनका घरेलू क्रिकेट में एक शानदार करियर रहा है और जिन्होंने लिमिटेड-ओवर्स फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, हैदराबाद में क्रिकेट के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएंगे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने विशाल अनुभव और आधुनिक क्रिकेट की जरूरतों की गहरी समझ के साथ, रायडू की नियुक्ति से HCA के कामकाज में एक नया दृष्टिकोण आने की उम्मीद है.

रायुडू ने किया ये पोस्ट

रायुडू ने एक्स पर लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जस्टिस पी. नवीन राव (SMC), एम. जीवन रेड्डी (सचिव HCA) और एपेक्स काउंसिल द्वारा HCA के क्रिकेट ऑपरेशंस का प्रमुख नियुक्त किया गया है. कुछ चीजों को ठीक करने का यह एक शानदार अवसर है, लेकिन मैं हैदराबाद और तेलंगाना में मौजूद अपार क्रिकेट प्रतिभा को फलते-फूलते और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए और अधिक खिलाड़ी तैयार करते हुए देखने के लिए ज़्यादा उत्साहित हूं.'

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2019 में खड़ा किया था बखेड़ा

रायडू की यह नई भूमिका उस अध्याय को समाप्त कर देगी जो 2019 में तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने HCA में "व्यापक भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया था. उस समय, रायडू ने कहा था कि HCA में लिए गए फैसलों ने टीम चयन को राजनीतिक रंग दे दिया था. ESPNcricinfo के अनुसार, उस घटना के बाद, रायडू ने 2019-20 सीजन में हैदराबाद छोड़ दिया और आंध्र तथा बड़ौदा में खेलने के बाद अपने घरेलू करियर को समाप्त किया.

कैसा रहा करियर

रायुडू के करियर की बात करें तो उन्होंने 55 वनडे, छह T20I और 97 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं. इसके अलावा, उन्होंने छह इंडियन प्रीमियर लीग खिताब भी जीते हैं, जिनमें से तीन मुंबई इंडियंस के लिए और तीन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए थे. भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, रायडू ने 2023 और 2024 में CPL और ILT20 लीग में भी हिस्सा लिया.