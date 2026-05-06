Advertisement
trendingNow13206862
Hindi Newsक्रिकेटसालों पुराना बैर खत्म... अंबाती रायुडू की नई पारी की शुरुआत, कहा- चीजें ठीक करने का मौका..

सालों पुराना बैर खत्म... अंबाती रायुडू की नई पारी की शुरुआत, कहा- चीजें ठीक करने का मौका..

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू रिटायरमेंट के बाद नई शुरुआत की है. उन्हें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है. ये वही एसोसिएशन है, जिससे रायुडू ने सालों पहले बैर ले ली थी, लेकिन अब रिश्ते में खटास पर विराम लगता दिख रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 06, 2026, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ambati Rayudu
Ambati Rayudu

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू रिटायरमेंट के बाद नई शुरुआत की है. उन्हें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है. ये वही एसोसिएशन है, जिससे रायुडू ने सालों पहले बैर ले ली थी, लेकिन अब रिश्ते में खटास पर विराम लगता दिख रहा है. रायुडू ने सोमवार को एक पोस्ट में पुष्टि की कि वह हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में ऑपरेशंस डायरेक्टर का पद मिलने पर काफी खुश हैं.

हैदराबाद क्रिकेट का ब्राइट फ्यूचर

रायडू, जिनका घरेलू क्रिकेट में एक शानदार करियर रहा है और जिन्होंने लिमिटेड-ओवर्स फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, हैदराबाद में क्रिकेट के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएंगे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने विशाल अनुभव और आधुनिक क्रिकेट की जरूरतों की गहरी समझ के साथ, रायडू की नियुक्ति से HCA के कामकाज में एक नया दृष्टिकोण आने की उम्मीद है.

रायुडू ने किया ये पोस्ट

रायुडू ने एक्स पर लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जस्टिस पी. नवीन राव (SMC), एम. जीवन रेड्डी (सचिव HCA) और एपेक्स काउंसिल द्वारा HCA के क्रिकेट ऑपरेशंस का प्रमुख नियुक्त किया गया है. कुछ चीजों को ठीक करने का यह एक शानदार अवसर है, लेकिन मैं हैदराबाद और तेलंगाना में मौजूद अपार क्रिकेट प्रतिभा को फलते-फूलते और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए और अधिक खिलाड़ी तैयार करते हुए देखने के लिए ज़्यादा उत्साहित हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. RCB के लिए बुरी खबर... छिनी IPL 2026 Final की मेजबानी, अब कहां होगी खिताबी जंग?

2019 में खड़ा किया था बखेड़ा

रायडू की यह नई भूमिका उस अध्याय को समाप्त कर देगी जो 2019 में तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने HCA में "व्यापक भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया था. उस समय, रायडू ने कहा था कि HCA में लिए गए फैसलों ने टीम चयन को राजनीतिक रंग दे दिया था. ESPNcricinfo के अनुसार, उस घटना के बाद, रायडू ने 2019-20 सीजन में हैदराबाद छोड़ दिया और आंध्र तथा बड़ौदा में खेलने के बाद अपने घरेलू करियर को समाप्त किया.

कैसा रहा करियर

रायुडू के करियर की बात करें तो उन्होंने 55 वनडे, छह T20I और 97 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं. इसके अलावा, उन्होंने छह इंडियन प्रीमियर लीग खिताब भी जीते हैं, जिनमें से तीन मुंबई इंडियंस के लिए और तीन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए थे. भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, रायडू ने 2023 और 2024 में CPL और ILT20 लीग में भी हिस्सा लिया.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ambati Rayudu

Trending news

कांग्रेस ने तोड़ दिया डीएमके के साथ गठबंधन, विजय पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा
Tamil Nadu Election 2026
कांग्रेस ने तोड़ दिया डीएमके के साथ गठबंधन, विजय पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा
बंगाल में जीती भाजपा, तो टीएमसी के कब्जे से 'आजाद' हुआ कांग्रेस का दफ्तर
West Bengal Election Resul
बंगाल में जीती भाजपा, तो टीएमसी के कब्जे से 'आजाद' हुआ कांग्रेस का दफ्तर
6 घंटे में 300 ड्रोन! पाक की साजिश का खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर की Inside Story- पार्ट 1
operation sindoor
6 घंटे में 300 ड्रोन! पाक की साजिश का खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर की Inside Story- पार्ट 1
सुवेंदु, दिलीप घोष, अग्निमित्रा... बंगाल में सीएम से लेकर मंत्रियों की लिस्ट आ गई?
west bengal new cm
सुवेंदु, दिलीप घोष, अग्निमित्रा... बंगाल में सीएम से लेकर मंत्रियों की लिस्ट आ गई?
चुनावी हार के सदमे के बीच टीएमसी नेताओं पर गिरेगी गाज, ED दिखा पाएगी तेजी
West Bengal Election 2026
चुनावी हार के सदमे के बीच टीएमसी नेताओं पर गिरेगी गाज, ED दिखा पाएगी तेजी
ममता इस्तीफा नहीं देंगी! फौरन वायरल हुआ रेल पर कैसे लालू ने उड़ाया था दीदी का मजाक
Mukhtar abbas naqvi
ममता इस्तीफा नहीं देंगी! फौरन वायरल हुआ रेल पर कैसे लालू ने उड़ाया था दीदी का मजाक
दफ्तर जला, 4 कार्यकर्ताओं की मौत, लेनिन की मूर्ति तोड़ी... क्यों सुलग रहा बंगाल?
Bengal
दफ्तर जला, 4 कार्यकर्ताओं की मौत, लेनिन की मूर्ति तोड़ी... क्यों सुलग रहा बंगाल?
तमिलनाडु में होटल पॉलिटिक्‍स चालू, बीजेपी गेम में नहीं होकर भी कर सकती है 'खेल' खराब
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु में होटल पॉलिटिक्‍स चालू, बीजेपी गेम में नहीं होकर भी कर सकती है 'खेल' खराब
पंजाब में सेना और BSF पर हमले की साजिश? बॉर्डर के करीब धमाके में अब तक क्या पता चला
Amritsar Khasa Blast
पंजाब में सेना और BSF पर हमले की साजिश? बॉर्डर के करीब धमाके में अब तक क्या पता चला
मई का पहला हफ्ता मानसूनी बीत रहा, जून में क्या सूखा पड़ेगा? मौसम विभाग ने क्या कहा?
weather update
मई का पहला हफ्ता मानसूनी बीत रहा, जून में क्या सूखा पड़ेगा? मौसम विभाग ने क्या कहा?