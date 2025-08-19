'रस्सी पीछे ना होती तो मैच हाथ से गया था...', अंबाती रायुडू के बयान ने चौंकाया, सूर्यकुमार के कैच पर कही अजीब बात

साल 2024 में टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 सालों बाद टी 20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. दक्षिण अफ्रीका को आखिरी के ओवर में 17 रनों की दरकार थी. उस ही बीच दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने शॉट खेला और बाउंड्री पर खड़े सूर्यकुमार यादव ने शानदार कैच लपका, जिसके बाद भारतीय टीम ये मैच रोमांचक तरीके से जीतने में कामयाब रही थी. उस कैच को लेकर अब भारत के पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायुडू का एक नए बयान ने तेजी से वायरल हो रहा है.

रायडू का बयान

डेविड मिलर के शॉट को शानदार तरीके से बाउंड्री पर खड़े सूर्यकुमार यादव ने कैच में तब्दील कर दिया था. अब उस कैच को लेकर पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायुडू ने सुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर एक बात कही. जो कि तेजी से फैल रही है. पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ' सूर्या ने जहां पर कैच लपका उस जगह की रोप पीछे खिसकी हुई थी. उन्होंने आगे कहा कि वहां की रस्सी को कैमरा सेट करने के लिए पीछे किया गया था.

'रस्सी ना होती तो छक्का था'

वो बाउंड्री पीछे नहीं होती तो वो छक्का होता. हालांकि, किसम्त हम पर उस दिन मेहरबान थी. भगवान हमारे साथ था. सूर्या ने कैच लपका और भारत वो रोमांचक तरीके से जीत गया. अंबाती ने आगे कहा, " इसमें कोई शक नहीं है सूर्या ने बेहद ही शानदार कैच लपका था. वो कमाल का कैच था और बिल्कुल ही क्लीन था. लेकिन ब्रॉडकास्ट ने रस्सी को पीछे किया था और अगर रस्सी पीछे ना होती तो वो जोरदार छक्का था. "

रायुडू का वायरल बयान

रायुडू आए दिन किसी ना किसी बयान की वजह से चर्चा में रहते हैं. ऐसे में उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है. बता दें कि सू्र्या ने मिलर का कैच आखिरी ओवर में पकड़ा था. वहां से मैच का पासा इंडिया के पाल्हे में पूरी तरह से चला गया और भारत वो मैच रोमांचक तरीके से 7 रनों से जीतने में कामयाब रही. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने दूसरी बार टी 20 विश्व कप अपने नाम किया था.

