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Hindi Newsक्रिकेटअमेलिया केर का जलवा बरकरार, टी20 में हासिल किया नंबर 1 ताज, नंबर 3 पर स्टार भारतीय खिलाड़ी

अमेलिया केर का जलवा बरकरार, टी20 में हासिल किया नंबर 1 ताज, नंबर 3 पर स्टार भारतीय खिलाड़ी

अमेलिया केर ने अपने करियर का सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 पोजिशन हासिल की है. बता दें कि उनके नाम टी20 में नंबर एक ऑलराउंडर का ताज आ गया है. आइए आपको टॉप 10 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:50 PM IST
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न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर ने अपने करियर में पहली बार आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है. उन्होंने 508 की शानदार रेटिंग के साथ यह मुकाम हासिल किया और वेस्टइंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज को पीछे छोड़ा, जो अक्टूबर 2023 से इस पायदान पर बनी हुई थीं.जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में खेली गई सीरीज में केर का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दिया. इसके साथ ही वह कप्तान के रूप में दो टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाली चौथी महिला खिलाड़ी बन गई हैं. उनसे पहले चमारी अथापथ्थु, मेग लैनिंग और मैथ्यूज यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं. वहीं, मेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह कारनामा सिर्फ रोहित शर्मा और बाबर आजम ही कर पाए हैं.

अमेलिया केर का जलवा

अमेलिया केर ने हाल के समय में एक और खास उपलब्धि अपने नाम की है. वह पुरुष और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 11 पारियों में 30 या उससे ज्यादा रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. व्हाइट फर्न्स की कमान दिग्गज सोफी डिवाइन से संभालने के बाद से केर ने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस दौरान 22.27 की औसत से 11 विकेट झटके हैं. उनके इस प्रदर्शन का फायदा उन्हें आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में भी मिला, जहां वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गई हैं. इस रैंकिंग में पाकिस्तान की स्पिनर सादिया इकबाल अब भी पहले स्थान पर काबिज हैं, जबकि इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन उनसे सिर्फ 17 अंक पीछे हैं.

जॉर्जिया वोल को मिला बड़ा इनाम

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज जॉर्जिया वोल ने आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. वह आठ पायदान ऊपर चढ़कर नंबर 1 पर पहुंच गई हैं और उन्होंने अपनी ही टीम की बेथ मूनी को पीछे छोड़ दिया है.दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी द्वारा तीसरा सबसे तेज शतक भी लगाया. उन्होंने यह शतक सिर्फ 52 गेंदों में पूरा किया.वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्स्टन में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में वोल ने 53 गेंदों पर 101 रन की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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दीप्ती शर्मा नंबर 3 पर

जॉर्जिया वोल ने एक और खास उपलब्धि अपने नाम की. वह दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट (वनडे और टी20) में शतक लगाने वाली चौथी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने यह मुकाम 22 साल और 230 दिन की उम्र में हासिल किया.इस सीरीज में वोल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. उन्होंने तीन मैचों में 49.33 की औसत और 172.09 के तेज स्ट्राइक रेट से कुल 148 रन बनाए और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं.भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो स्मृति मंधाना बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान नीचे खिसककर तीसरे नंबर पर आ गई हैं. वहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने टॉप-10 में एंट्री करते हुए 10वां स्थान हासिल कर लिया है.गेंदबाजी रैंकिंग में रेणुका सिंह पांचवें नंबर पर पहुंच गई हैं, जबकि अरुंधति रेड्डी ने नौवां स्थान हासिल किया है. ऑलराउंडर रैंकिंग में दीप्ति शर्मा तीसरे नंबर पर बनी हुई हैं.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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