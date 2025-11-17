Advertisement
ये कहना बड़ी बात नहीं.. 'बौना कांड' पर फिर हो सकता है बवाल? इस क्रिकेटर ने दे दिया बड़ा बयान

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट सिर्फ टीम इंडिया की हार को लेकर चर्चा में नहीं रहा. इस टेस्ट में ऋषभ पंत का 'बौना' कहने पर बवाल मच गया. अब टेस्ट खत्म हो गया है लेकिन इस मुद्दे को एक बार फिर हवा मिल गई है. एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने इसे आम बात बताया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:32 PM IST
IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट सिर्फ टीम इंडिया की हार को लेकर चर्चा में नहीं रहा. इस टेस्ट में ऋषभ पंत का 'बौना' कहने पर बवाल मच गया. अब टेस्ट खत्म हो गया है लेकिन इस मुद्दे को एक बार फिर हवा मिल गई है. पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आम बात बताया और सीधे कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं. हालांकि उन्होंने मेहमान कप्तान की दबाव में खेली गई मैच विजयी नाबाद 55 रनों की पारी की भी तारीफ की.

ऋषभ पंत ने कहा था बौना

पहले दिन के खेल के दौरान स्टंप माइक की एक घटना में जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत 14वें ओवर में एलबीडब्ल्यू की अपील के दौरान बावुमा की लंबाई को 'बौना भी है' कहते हुए पकड़े गए. यह टिप्पणी छोटे कद के लोगों के लिए इसे आपत्तिजनक माना जा सकती है. पंत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और कुछ विदेशी क्रिकेटर्स ने पंत की इस टिप्पणी की निंदा भी की. अब अमित मिश्रा ने इसपर अपने विचार साझा किए हैं.

क्या बोले अमित मिश्रा?

अमित मिश्रा ने आईएनएस से बातचीत में कहा, 'यह एक सामान्य बात है. यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं कि दक्षिण अफ़्रीकी लोगों की अंग्रेज़ी के अलावा एक सामान्य भाषा भी है. हमें यह भी नहीं पता कि वे अपनी भाषा में हमारे बारे में क्या बात करेंगे. जैसे, हम हिंदी में अपने तरीके से बात करते हैं और यह सामान्य बात है. ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम में छोटे कद के खिलाड़ी नहीं हैं. दूसरी टीमें भी एक-दूसरे से अपनी भाषा में बात करेंगी. ठीक उसी तरह, हम एक-दूसरे से अपनी भाषा में बात करते हैं और मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है.'

बावुमा की पारी की कर दी तारीफ

तीसरे दिन के खेल में बावुमा के नाबाद 55 रन की बेहतरीन पारी खेली जो मैच के लिए बहुमूल्य साबित हुई. मिश्रा ने इस पारी की तारीफ करते हुए कहा, 'जिस तरह से बावुमा ने दबाव को संभाला, पचास रन बनाए और वह भी दबाव में, वह कमाल का था. जब कोई सीनियर खिलाड़ी आपके साथ होता है तो आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है कि आपको कौन से शॉट खेलने हैं और कौन से नहीं. उन्होंने भी यही किया अपना धैर्य बनाए रखा और जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने चुना कि किन गेंदों पर शॉट लगाना है और किन गेंदों पर रुकना है.'

Ind vs SA

