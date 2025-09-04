आईपीएल इतिहास में 3 बार हैट्रिक लेने वाला इकलौता दिग्गज, अब अचानक छोड़ दिया क्रिकेट

एशिया कप 2025 की शुरुआत में अब हफ्ते भर से भी कम का समय रह गया है. इसी बीच भारत पूर्व फिरकी के जादूगर अमित मिश्रा ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अलविदा कह दिया. लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे 42 वर्षिय अमित मिश्रा ने आखिरी संन्यास लेने का फैसला कर लिया. उन्होंने भारतीय टीम के लिए खेलते हुए शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद ही कोई तोड़ पाएगा. हम बात कर रहे हैं उनके आईपीएल में 3 हैट्रिक झटकने के बारे में. ये कारनामा करने वाले वो आईपीएल इतिहास के इकलौते खिलाड़ी हैं.

3 बार झटकी है हैट्रिक

अमित मिश्रा आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि तीन बार आईपीएल इतिहास में हैट्रिक ली है. उन्होंने सबसे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स से खेलते हुए साल 2008 में ये कारनामा किया. उसके बाद साल 2011 में डेक्कन चार्जस से खेलते हुए एक बार फिर हैट्रिक झटकी. मिश्रा यहीं नहीं रूके उन्होंने साल 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए तीसरी बार हैट्रिक लेते आईपीएल में इतिहास में रिकॉर्ड कायम कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2024 रहा मिश्रा का आखिरी सीजन

साल 2024 अमित मिश्रा के करियर का आखिरी आईपीएल सीजन रहा. उन्हें लखनऊ सुपरजाइंट्स ने भरोसा जताते हुए अपने खेमे में शामिल किया था. हालांकि, वो केवल एक मैच खेल सके थे और वो उस सीजन केवल 1 ही मैच खेल पाए, जिसमें उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था.

बात करें अगर मिश्रा के आईपीएल करियर की तो उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 154 मैचों में 166 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है.

अमित मिश्रा का इंटरनेशनल करियर

साल 2003 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले अमित मिश्रा ने अपने करियर में खेले टेस्ट 22 टेस्ट मैचों की 40 पारियों में 3.31 की इकोनॉमी से 76 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 71 रन देकर 5 विकेट रहा है. वनडे क्रिकेट में खेले 36 मैचों में मिश्रा ने 4.48 की इकोनॉमी रेट से 64 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 48 रन देकर 6 विकेट रहा है.वहीं, बात करें मिश्रा के टी 20 करियर की तो उन्होंने मात्र 10 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 16 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट लेकर 24 रनों का रहा है.

ये भी पढ़ें: 5 दिग्गज खिलाड़ी जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में रहे नंबर 1, अपने धमाकेदार प्रदर्शन से वर्ल्ड क्रिकेट पर किया राज