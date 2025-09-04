लग्जरी कारों के शौकीन अमित मिश्रा की करोड़ों में है नेटवर्थ, जानें कहां-कहां से होती है कमाई

भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने दो दशक से भी लंबे क्रिकेट करियर को अलविदा कहने की जानकारी फैंस को दी. 42 साल के अमित मिश्रा ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2017 में खेला था. हालांकि, वह घेरलू क्रिकेट में सक्रिय रहे और आईपीएल में खेलते रहे. अमित मिश्रा ने क्रिकेट से नाम तो बनाया ही साथ ही, उन्होंने खूब कमाई भी की. उनकी नेटवर्थ करोड़ों में हैं. आइए जानते हैं लग्जरी कारों के शौकीन इस क्रिकेटर की नेटवर्थ के बारे में...

ऐसा रहा इंटरनेशनल करियर

अमित मिश्रा के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें कुल 156 विकेट चटकाए. 2008 में मोहाली में अपने टेस्ट डेब्यू पर अमित मिश्रा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग पेश करते हुए पंजा खोला था. उन्होंने 5 विकेट लिए थे. उन्होंने कई मुकाबलों में टीम इंडिया को दिलाई. आईपीएल में अमित मिश्रा के नाम एक ऐसी उपलब्धि दर्ज है, जिसे अब तक को दोहरा नहीं सका है. यह गेंदबाज आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा तीन बार हैट्रिक लेने वाला इकलौता क्रिकेटर है. वह इस लीग इतिहास के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं. उन्होंने 162 आईपीएल मैच खेले और 174 विकेट लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, फैंस को दिया जोर का झटका

'ये 25 साल किसी यादगार पल...'

मिश्रा ने रिटायरमेंट पोस्ट में लिखा, 'क्रिकेट में मेरे जीवन के ये 25 साल किसी यादगार पल से कम नहीं रहे. मैं बीसीसीआई, प्रशासन, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, सहयोगी स्टाफ, अपने साथियों और अपने परिवार के सदस्यों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो इस दौरान मेरे साथ रहे. मैं उन फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनके प्यार और समर्थन ने मुझे जब भी और जहां भी मैंने खेला, इस सफर को यादगार बना दिया. क्रिकेट ने मुझे अनगिनत यादें और अनमोल सीख दी हैं और मैदान पर बिताया हर पल एक यादगार पल रहा है जिसे मैं जिंदगी भर संजो कर रखूंगा.'

— Amit Mishra (@MishiAmit) September 4, 2025

अमित मिश्रा के कुछ यादगार प्रदर्शन

2013 के आईपीएल में अमित मिश्रा को उनके शानदार प्रदर्शन के कारण चैंपियंस ट्रॉफी और जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया. जहां उन्होंने 5 मैचों में 11.61 की औसत से 18 विकेट लिए. इस प्रदर्शन ने उन्हें द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी भी की. बांग्लादेश में आयोजित 2014 के आईसीसी वर्ल्ड टी20 में मिश्रा ने अपनी गेंदबाजी से फिर प्रभावित किया. उन्होंने 14.70 की औसत से 10 विकेट लिए, जहां उनका इकॉनमी 6.68 का रहा. भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अमित मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई.

ये भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद धोनी खो बैठे थे आपा, अमित मिश्रा ने बताई आंखों देखी सच्चाई

इतनी है नेटवर्थ, कहां-कहां से होती है कमाई?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अमित मिश्रा की नेटवर्थ लगभग 45 करोड़ रुपये है. इसका एक बड़ा हिस्सा आईपीएल में लंबे समय तक खेलने से आया है, जहां उन्होंने कई टीमों से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया. आईपीएल और टीम इंडिया के लिए खेलने के अलावा अमित मिश्रा विज्ञापनों और उनके इन्वेस्टमेंट के जरिए भी कमाई करते हैं.

लग्जरी कारों के शौकीन

अमित मिश्रा लग्जरी कारों के शौकीन हैं. उन्हें अपनी तेज रफ्तार वाली गाड़ियां बेहद पसंद हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी पहली कार सिल्वर रंग की Maruti Esteem थी. यह कार अभी भी अमित मिश्रा के पास है. उन्होंने बताया था,'इस कार की मुझे बहुत अच्छी यादें हैं क्योंकि मैंने इसे अपने पहले आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से मिले पैसों से खरीदा था. मैं इसे कभी नहीं देना चाहता. यह मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था.'

उनके पास सफेद Mercedes GLC Coupe AMG भी है. इसके अलावा उनकी कार कलेक्शन में Honda Accord, Toyota Fortuner, Honda City और Hyundai Santro भी शामिल हैं. अपनी ड्रीम कार को लेकर इस क्रिकेट ने कहा था, 'यह एक Rolls-Royce होगी। मुझे मॉडल का तो ठीक से पता नहीं, लेकिन मुझे उनकी सभी कारें रॉयलऔर बेहद खूबसूरत लगती हैं.'