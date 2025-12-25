Advertisement
trendingNow13053697
Hindi Newsक्रिकेट7 महीने बाद फिर आएगी ICC ट्रॉफी! मजूमदार ने कर ली तैयारी, टीम में लगेगा वर्ल्ड कप वाला फॉर्मूला

7 महीने बाद फिर आएगी ICC ट्रॉफी! मजूमदार ने कर ली तैयारी, टीम में लगेगा वर्ल्ड कप वाला फॉर्मूला

नवंबर के महीने में हरमनप्रीत की कप्तानी वाली महिला टीम ने खिताबी जीत दर्ज कर इतिहास रचा. इन दिनों टीम इंडिया श्रीलंका को टी20 सीरीज में टक्कर दे रही है. अब महिला टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है. मेन्स टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के 7 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी में 7 महीने बाद ICC खिताब जीता था. अब महिलाएं भी इसकी तैयारी में हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

नवंबर के महीने में हरमनप्रीत की कप्तानी वाली महिला टीम ने खिताबी जीत दर्ज कर इतिहास रचा. इन दिनों टीम इंडिया श्रीलंका को टी20 सीरीज में टक्कर दे रही है. अब महिला टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है. मेन्स टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के 7 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी में 7 महीने बाद ICC खिताब जीता था. अब महिलाएं भी इसकी तैयारी में हैं. टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले हेड कोच अमोल मजूमदार ने टीम कॉम्बिनेशन पर खुलकर बात की. 

क्या बोले मजूमदार?

श्रीलंका के खिलाफ अगले टी20 मैच से पहले मजूमदार ने कहा, 'हम जितना हो सके उतना सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं. वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी हम यही कर रहे थे. छह महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप है. हमें कुछ बातों की अच्छी जानकारी है. हमें किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है और हम इस टी20 टीम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं. बहुत सी चीजों को आजमा रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी पक्का कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप से पहले अच्छी तरह से सेटल हो जाएं.'

Add Zee News as a Preferred Source

फील्डिंग में होगा सुधार

फील्डिंग भारतीय टीम की वीकनेस रही. इसपर मजूमदार ने कहा, 'हम खेल के तीनों पहलुओं में सुधार के बारे में लगातार बात करते हैं, सिर्फ फील्डिंग के बारे में नहीं. असल में, अब एक चौथा पहलू भी है, जो फिटनेस है, तो यह बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिटनेस है. हम सभी पहलुओं के बारे में लगातार बात करते हैं. खेल के किसी एक पहलू के बारे में खास तौर पर कुछ नहीं. हम एक प्रोग्रेसिव टीम हैं और बनना चाहते हैं। हम लंबी बातचीत भी करते हैं और छोटी बातचीत भी.बात यह है कि हम खेल के सभी पहलुओं में दिन-ब-दिन लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं.'

ये भी पढे़ं.. मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड... टीम इंडिया में चमकी किस्मत, अंडर-19 में गदर काटकर स्टार बनी ये खिलाड़ी

चैंपियन बनने के बाद खुश है टीम

वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम पूरे देश की चहेती बन गई है. मजूमदार ने यह कहते हुए बात खत्म की कि प्रैक्टिस और मैच खेलते समय टीम में वाकई एक ज़्यादा खुशी वाली चमक दिखती है. उन्होंने कहा, 'मैंने 45 दिनों में कोई बदलाव नहीं देखा है. लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अच्छा बदलाव है, है ना? वे मैदान पर भी ज़्यादा खुश दिखते हैं. यह एक अच्छी बात है, इससे आपको अच्छा महसूस होता है. यह टैग, वे 2 नवंबर से हमेशा अपने साथ रखेंगे. मुझे लगता है कि वे इस टैग को साथ लेकर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Women's T20I World Cup 2026

Trending news

जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से एक की मौत; कई घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से एक की मौत; कई घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान