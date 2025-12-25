7 महीने बाद फिर आएगी ICC ट्रॉफी! मजूमदार ने कर ली तैयारी, टीम में लगेगा वर्ल्ड कप वाला फॉर्मूला

नवंबर के महीने में हरमनप्रीत की कप्तानी वाली महिला टीम ने खिताबी जीत दर्ज कर इतिहास रचा. इन दिनों टीम इंडिया श्रीलंका को टी20 सीरीज में टक्कर दे रही है. अब महिला टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है. मेन्स टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के 7 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी में 7 महीने बाद ICC खिताब जीता था. अब महिलाएं भी इसकी तैयारी में हैं. टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले हेड कोच अमोल मजूमदार ने टीम कॉम्बिनेशन पर खुलकर बात की.

क्या बोले मजूमदार?

श्रीलंका के खिलाफ अगले टी20 मैच से पहले मजूमदार ने कहा, 'हम जितना हो सके उतना सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं. वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी हम यही कर रहे थे. छह महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप है. हमें कुछ बातों की अच्छी जानकारी है. हमें किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है और हम इस टी20 टीम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं. बहुत सी चीजों को आजमा रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी पक्का कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप से पहले अच्छी तरह से सेटल हो जाएं.'

फील्डिंग में होगा सुधार

फील्डिंग भारतीय टीम की वीकनेस रही. इसपर मजूमदार ने कहा, 'हम खेल के तीनों पहलुओं में सुधार के बारे में लगातार बात करते हैं, सिर्फ फील्डिंग के बारे में नहीं. असल में, अब एक चौथा पहलू भी है, जो फिटनेस है, तो यह बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिटनेस है. हम सभी पहलुओं के बारे में लगातार बात करते हैं. खेल के किसी एक पहलू के बारे में खास तौर पर कुछ नहीं. हम एक प्रोग्रेसिव टीम हैं और बनना चाहते हैं। हम लंबी बातचीत भी करते हैं और छोटी बातचीत भी.बात यह है कि हम खेल के सभी पहलुओं में दिन-ब-दिन लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं.'

चैंपियन बनने के बाद खुश है टीम

वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम पूरे देश की चहेती बन गई है. मजूमदार ने यह कहते हुए बात खत्म की कि प्रैक्टिस और मैच खेलते समय टीम में वाकई एक ज़्यादा खुशी वाली चमक दिखती है. उन्होंने कहा, 'मैंने 45 दिनों में कोई बदलाव नहीं देखा है. लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अच्छा बदलाव है, है ना? वे मैदान पर भी ज़्यादा खुश दिखते हैं. यह एक अच्छी बात है, इससे आपको अच्छा महसूस होता है. यह टैग, वे 2 नवंबर से हमेशा अपने साथ रखेंगे. मुझे लगता है कि वे इस टैग को साथ लेकर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.'