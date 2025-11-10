विमेंस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टर्निंग पाइंट... एक मीटिंग ने बदल दी कहानी, कोच ने खोला राज

महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय महिलाओं ने 2 नवंबर को चैंपियन बनकर इतिहास रचा. टीम इंडिया ने बाजी वहां से पलटी जब सभी ने उम्मीदें छोड़ दी थीं. कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि महिलाओं से नहीं हो पाएगा, लेकिन लगातार 3 हार के बाद कौर एंड कंपनी ने ऐसी हुंकार भरी कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं टिकी. कोच मजूमदार ने वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टर्निंग पाइंट का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि कैसे बेबाक अंदाज में भारतीय महिलाओं ने बाजी पलटी और आखिर लगातार उन तीन हार के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को भी ठिकाने लगा दिया.

क्या बोले मजूमदार?

मजूमदार ने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, 'ग्रुप चरण में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड से लगातार तीन हार के बाद, हमारी टीम मीटिंग बहुत ईमानदार रही. मुझे लगा कि हमें एक स्पष्ट बातचीत की ज़रूरत है जहाँ कोई बाधा न हो और मुझे खुशी है कि खिलाड़ियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. हालाँकि स्कोरबोर्ड पर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार दिखाई दे रही थी, लेकिन हम अंदर से जानते थे कि हम अच्छा खेल रहे थे. लेकिन मैच खत्म करने में असफल रहे. यह अहसास टूर्नामेंट में हमारे लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ.'

2 साल की मेहनत- मजूमदार

उन्होंने आगे कहा, 'पिछले दो सालों में हमारी सारी मेहनत सिर्फ 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जीतने के लिए नहीं थी. बल्कि 2 नवंबर, 2025 को विश्व कप के फाइनल में खेलने के लिए थी. अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद उस उत्साह में रहते तो शायद हम अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते. मैं चाहता था कि टीम उस जश्न को पीछे छोड़ दे और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करे. इसी दृष्टिकोण ने 2 नवंबर को वाकई खास बना दिया जब हमने आखिरकार महिला विश्व कप ट्रॉफी उठाने का अपना सपना पूरा किया.'

पुराने प्लेयर्स को भी क्रेडिट

मजूमदार ने पुराने प्लेयर्स को भी क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और हमारी सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी अपने सीनियर खिलाड़ियों के पास ले जाते हुए देखना बहुत अच्छा लगा. जिन्होंने महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मदद की. हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने इतिहास का सम्मान करना चाहिए. पूरा श्रेय झूलन गोस्वामी, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, रीमा मल्होत्रा ​​और अपने दौर की सभी सीनियर खिलाड़ियों को जाता है. महिला विश्व कप में इस सफलता की नींव रखने के लिए उन्हें सलाम.'