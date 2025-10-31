14000 रन और 8 विकेट... कभी भी नहीं मिला टीम इंडिया में मौका, अब विमेंस टीम को वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया

भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में एंट्री कर ली है. भारतीय टीम तीसरी बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले भारतीय टीम 2005 और 2017 में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुकी है. दोनों मौकों पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से इसी स्टेडियम में 2 नवंबर को खेला जाएगा.

14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज ने बदली किस्मत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस कामयाबी के पीछे एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ है. इस शख्स ने भारत को महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया है. बता दें कि इस धुरंधर बल्लेबाज को अपने खेल के दिनों में कभी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिला, लेकिन आज उसने भारत को महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया है. यह दिग्गज कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार हैं.

भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा नाम

भारत के टैलेंटेड बल्लेबाज रहे अमोल मजूमदार ने अपने 20 साल के डोमेस्टिक करियर में कुल 14,627 रन बनाए थे, जिसमें 33 शतक और 87 अर्धशतक शामिल हैं. अमोल मजूमदार 1993–2013 तक एक्टिव रहे. अमोल मजूमदार को साल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था. भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में 14,627 रन बनाने के बावजूद भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज को कभी टीम इंडिया में मौका नहीं मिला.

शानदार हैं क्रिकेट रिकॉर्ड्स

अमोल मजूमदार ने 171 फर्स्ट क्लास मैचों में 48.13 की औसत से 11,167 रन बनाए हैं जिसमें 30 शतक और 60 अर्धशतक शामिल रहे हैं. अमोल मजूमदार ने 113 List A मैचों में 38.20 की औसत से 3,286 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे हैं. मजूमदार ने 14 डोमेस्टिक टी20 मैचों में 174 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल रहा है. बल्लेबाज होने के अलावा अमोल मजूमदार एक उपयोगी ऑफ स्पिनर भी थे और अपनी बॉलिंग से विरोधी बल्लेबाजों की नाक में दम भी कर देते थे. अमोल मजूमदार के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 विकेट और List A क्रिकेट में 2 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है.