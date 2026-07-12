ANALYSIS: क्या वाकई टीम इंडिया के लिए 'विलेन' बन गया है IPL? मांजरेकर-पटेल के दावों में कितना दम

क्या करोड़ों रुपये की चकाचौंध वाली इंडियन प्रीमियर लीग इंटरनेशनल लेवल पर टीम इंडिया की ताकत को कमजोर कर रही है? इंग्लैंड में भारत की शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट गलियारों में यह सवाल तेजी से गूंज रहा है. 4-0 की शर्मनाक शिकस्त के बाद संजय मांजरेकर ने जहां आईपीएल की सपाट पिचों को बल्लेबाजों का 'नकली मेकअप' करार दिया, वहीं पार्थिव पटेल ने इसके नियमों को ऑलराउंडर्स को अकाल का जिम्मेदार ठहराया है. इन दोनों दिग्गजों ने सीधे आईपीएल के पूरे स्ट्रक्चर पर ही हमला बोल दिया है.
टी20 वर्ल्ड कप जीतने के ठीक बाद, कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया का इस तरह बिखरना यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आईपीएल का मौजूदा स्ट्रक्चर भारतीय क्रिकेट को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है? इसे समझने से पहले ये जान लेते हैं कि संजय मांजरेकर और पार्थिव पटेल ने आखिर क्या कहा है?
सबसे पहले पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर की, जिन्होंने शर्मनाक हार के लिए खिलाड़ियों से ज्यादा आईपीएल (IPL) के बल्लेबाजी-अनुकूल माहौल और पिचों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि 'इस विदेशी टी20 दौरे पर मिली हार के लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराना सबसे आसान काम होगा, लेकिन सही बात तो यह होगी कि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने आईपीएल को ऐसा बना दिया है, जो भारतीय बल्लेबाजों पर 'भारी मेकअप' लगा देता है.'
संजय मांजरेकर ने सिलेक्टर्स को बड़ी चुनौती देते हुए लिखा, 'अब चयनकर्ताओं के लिए चुनौती यह है कि वे भारतीय बल्लेबाजों को आईपीएल के इस भारी मेकअप के बिना देखने की कल्पना करें और उसी आधार पर टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों का चयन करें. अब बहुत सारा टी20 क्रिकेट विदेशी पिचों पर होना है. घर में मौज-मस्ती का दौर अब खत्म हो चुका है.'
पूर्व भारतीय ओपनर पार्थिव पटेल का कहना है कि आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर के नियम की वजह से भारत को हार्दिक का रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद उन्होंने कहा कि 'हम 10 साल से हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह का विकल्प नहीं तलाश पा रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह आईपीएल का इम्पैक्ट प्लेयर नियम है. बुमराह की बात अलग है, लेकिन जब तक आईपीएल से इम्पैक्ट प्लेयर का नियम नहीं हटाया जाता, तब तक भारत को वह ऑलराउंडर नहीं मिलेगा, जिसकी उसे जरूरत है.'
पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर और पूर्व ओपनर पार्थिव पटेल के बयान भले ही सुनने में कड़वे हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम (UK) के दौरे पर भारतीय बल्लेबाजों के 'फ्लॉप शो' ने इस पर मुहर लगा दी है.
इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. टीम इंडिया किसी भी मैच में इंग्लिश गेंदबाजों पर दबाव नहीं बना सकी. सीरीज का पहला मैच बारिश से धुला, दूसरे मैच में भारत 165 रनों पर सिमटा, तीसरे में टीम महज 150 रन बना पाई, चौथे मुकाबले में स्थिति और खराब हुई तथा पूरी टीम 142 रनों पर ढेर हो गई, और आखिरी यानी पांचवें टी20 में 258 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम जैसे-तैसे 201 तक पहुंच सकी. इसके उलट इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरे दौरे पर भारतीय पिचों से बिल्कुल अलग, अपनी घरेलू परिस्थितियों का शानदार फायदा उठाते हुए बेहद विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी की. जिसका नतीजा हुआ कि टीम इंडिया का 4-0 से क्लीन स्वीप हुआ. इंग्लैंड ने इतिहास में पहली बार भारत को इतनी बुरी शिकस्त दी है.
दरअसल, आईपीएल में हम देखते हैं कि आसानी से 200 रन बनते हैं. अधिकतर मैच हाई-स्कोरिंग होते हैं. आईपीएल 2026 में टीमों ने कुल 65 बार 200 या उससे अधिक रनों का स्कोर बनाया है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक सीजन में सबसे ज़्यादा बार 200+ रन बनने का नया रिकॉर्ड है. पिछले सीजन 17 दफा 200 प्लस रन चेज भी हुए, जो साबित करते हैं कि भारतीय पिच सपाट होती हैं और वहां रन विदेशी सरजमीं के मुकाबले आसानी से बनते हैं.
क्रिकेट पंडितों का मानना है कि भारत में बनने वाली हाईवे जैसी सपाट पिचें और छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को क्रीज पर पैर जमाए बिना ही अंधाधुंध शॉट खेलने की आजादी देती हैं. हम देखते हैं कि आईपीएल में बल्लेबाज फ्रंट फुट निकालते हैं और आड़े-तिरछे बल्ले से भी छक्का जड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया आयरलैंड और इंग्लैंड की हरी और सीम वाली पिचों पर पहुंची, गेंद हवा में लहराने लगी. जहां तकनीक और संयम की जरूरत थी, वहां आईपीएल के 'पावर-हिटर्स' ताश के पत्तों की तरह ढह गए. संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे जैसे स्टार गलत शॉट खेलकर आउट हुए.
संजय मांजरेकर और पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने जिस सबसे बड़े 'विलेन' की तरफ इशारा किया है, वह है आईपीएल का 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'. इस नियम को लेकर कहा जा रहा है कि इसने भारतीय क्रिकेट की रीढ़ यानी ऑलराउंडर्स की नर्सरी को सुखा दिया है. इस नियम के तहत टीमें 11 के बजाय 12 खिलाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं. जब बल्लेबाजी कमजोर होती है, तो एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज आ जाता है और गेंदबाजी के वक्त स्पेशलिस्ट गेंदबाज. इसी का नतीजा है कि शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को आईपीएल फ्रेंचाइजी में गेंदबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. इसका खामियाजा इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया को भुगतना पड़ता है, जहां कप्तान के पास छठे या सातवें गेंदबाजी विकल्प का अकाल पड़ जाता है. इंग्लैंड दौरे पर वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा की चोटों के बाद भारत के पास गेंदबाजी के विकल्प ही खत्म हो गए. जिसका नतीजा शर्मनाक हार के रूप में देखने को मिला.
हालांकि, क्रिकेट के जानकारों का एक वर्ग मानता है कि इंग्लैंड दौरे पर मिली हार का ठीकरा सिर्फ IPL पर फोड़ना सही नहीं होगा. आखिर इसी IPL सिस्टम से निकले खिलाड़ियों ने 2024 का टी20 विश्व कप भी जीता था. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के खिलाड़ी भी अपनी-अपनी टी20 लीग खेलते हैं, लेकिन वे विदेशी परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं. ऐसे में असली चुनौती खिलाड़ियों की तकनीक, चयन, विदेशी दौरों की तैयारी और टीम मैनेजमेंट की रणनीति को भी माना जा रहा है.
भारतीय टीम को इस साल के अंत में जिम्बाब्वे और फिर न्यूजीलैंड का कड़ा दौरा करना है. 2028 में होने वाले टी20 विश्व कप के लिहाज से ये दोनों सीरीज अहम हैं. खासकर न्यूजीलैंड की पिचें और वहां की तेज हवा गेंदबाजों के लिए मददगार होती हैं. ऐसे में सिलेक्टर्स को अब आईपीएल के 'मेकअप' (फ्लैट ट्रैक रिकॉर्ड) को हटाकर उन खिलाड़ियों को ढूंढना होगा, जिनकी तकनीक मजबूत हो और जो स्विंग होती गेंदों को खेलने का माद्दा रखते हों.
IPL भारतीय क्रिकेट के लिए वरदान भी है और चुनौती भी. 2008 में शुरू हुई इस लीग ने भारत को कई स्टार खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन विदेशी परिस्थितियों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी सिर्फ IPL की नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट, चयनकर्ताओं, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की भी है. इसलिए टीम इंडिया की हालिया हार का पूरा दोष केवल IPL पर डालना शायद जल्दबाजी होगी.