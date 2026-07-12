ANALYSIS: क्या वाकई टीम इंडिया के लिए 'विलेन' बन गया है IPL? मांजरेकर-पटेल के दावों में कितना दम

संजय मांजरेकर और पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने जिस सबसे बड़े 'विलेन' की तरफ इशारा किया है, वह है आईपीएल का 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'. इस नियम को लेकर कहा जा रहा है कि इसने भारतीय क्रिकेट की रीढ़ यानी ऑलराउंडर्स की नर्सरी को सुखा दिया है. इस नियम के तहत टीमें 11 के बजाय 12 खिलाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं. जब बल्लेबाजी कमजोर होती है, तो एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज आ जाता है और गेंदबाजी के वक्त स्पेशलिस्ट गेंदबाज. इसी का नतीजा है कि शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को आईपीएल फ्रेंचाइजी में गेंदबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. इसका खामियाजा इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया को भुगतना पड़ता है, जहां कप्तान के पास छठे या सातवें गेंदबाजी विकल्प का अकाल पड़ जाता है. इंग्लैंड दौरे पर वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा की चोटों के बाद भारत के पास गेंदबाजी के विकल्प ही खत्म हो गए. जिसका नतीजा शर्मनाक हार के रूप में देखने को मिला.