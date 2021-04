Anand Mahindra ने पूरा किया अपना वादा, T Natarajan को Gift की Mahindra Thar, गेंदबाज ने भेजा Return Gift

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया टूर (Australia Tour) पर शानदार प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज को टी नजराजन (T Natarajan) को ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने कार गिफ्ट करने का वादा किया था और उन्होंने अब पूरा कर दिया है. इसकी जानकारी खुद नटराजन ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए दी.

नटराजन ने कार की फोटो पोस्ट की

टी नजराजन (T Natarajan) ने ट्विटर पर लिखा, 'भारत के लिए क्रिकेट खेलना मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी बात रही. यहां तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं था. उन्होंने बताया कि जिस तरह से लोगों का प्यार मुझे मिला है उसने मुझे अभिभूत कर दिया है. बेहतरीन लोगों का समर्थन और हौसलाअफजाई मेरे लिए रास्ते तलाश करने में मददगार साबित होता है.

As I drive the beautiful @Mahindra_Thar home today, I feel immense gratitude towards Shri @anandmahindra for recognising my journey & for his appreciation. I trust sir, that given your love for cricket, you will find this signed shirt of mine from the #Gabba Test, meaningful 2/2 — Natarajan (@Natarajan_91) April 1, 2021

गाबा टेस्ट की जर्सी गिफ्ट की

एक दूसरे ट्वीट में टी नजराजन (T Natarajan) ने लिखा- मैं आज नई एसयूवी थार गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने घर लाया, आज मैं श्री आनंद महिंद्रा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. मेरे सफऱ और उनकी सराहना के लिए शुक्रिया. क्रिकेट के लिए आपके प्यार देखते हुए, गाबा टेस्ट की जर्सी आपको गिफ्ट कर रहा हूं.

इन क्रिकेटर्स पर भी मेहरबान रहे आनंद महिंद्रा

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने न सिर्फ नटराजन (T Natarajan) को बल्कि मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj), शुभमन गिल (Shubman Gill), वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar), शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) और नवदीप सैनी (Navdeep Saini) को भी कार गिफ्ट में देने का वादा किया था.

Six young men made their debuts in the recent historic series #INDvAUS (Shardul’s 1 earlier appearance was short-lived due to injury)They’ve made it possible for future generations of youth in India to dream & Explore the Impossible (1/3) pic.twitter.com/XHV7sg5ebr — anand mahindra (@anandmahindra) January 23, 2021