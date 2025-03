कौन है तारा? अमेरिका छोड़ भारत आकर चमक गई, बर्फ के मैदान पर डांस देख दुनिया हैरान

Tara Prasad: बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा का ध्यान स्केटिंग क्वीन तारा प्रसाद ने खींचा है. उन्होंने तारा के लिए एक पोस्ट किया जिसमें जमकर तारीफ की. इसके अलावा 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक में उनके सफल होने की कामना की. तारा प्रसाद पिछले विंटर ओलंपिक्स में जगह बनाने से चूक गई थीं. आनंद महिंद्रा ने तारा का वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती दिख रहीं हैं.

आनंद महिंद्रा ने एक्स पर लिखा

आनंद महिंद्रा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'ऐसा लगता है कि तारा ने 2019 में अपनी अमेरिकी नागरिकता को भारतीय नागरिकता में बदल लिया था और तब से वह तीन बार हमारी राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियन बन चुकी हैं. बधाई हो, तारा मुझे उम्मीद है कि आप उन एथलीट्स में होंगी, जो शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति को और बढ़ाएंगी. मुझे पता है कि आप पिछली विंटर ओलंपिक्स में जगह पाने से चूक गईं, लेकिन आप 2026 के खेलों के लिए अपनी नजरें लगाई हुई हैं. हम सभी आपके लिए दुआ कर रहे हैं. इस सपने को पूरा करने के लिए बढ़ती रहें.'

Hadn’t heard about Tara Prasad’s accomplishments till a friend recently sent me this clip.

Apparently Tara switched her U.S citizenship to an Indian one in 2019 and has since been our national skating champ three times.

Well done, Tara. I hope you are in the vanguard of… pic.twitter.com/GK4iL4VrVh

— anand mahindra (@anandmahindra) March 11, 2025