अनुष्का पर प्यार लुटा रहे थे विराट, फ्लाइंग KISS देख नई मालकिन अनन्या बिरला ने क्या किया? वायरल हुआ VIDEO

Virat Kohli Anushka Sharma Flying Kiss: आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटाने के बाद आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने स्टेडियम में बैठीं अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया. इसपर नई मालकिन अनन्या बिरला ने जिस तरह से रिएक्शन दिया वो तेजी से वायरल हो रहा है.
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Virat Kohli Anushka Sharma Flying Kiss: आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी कर महफिल लूट ली. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली. RCB को जीत दिलाने के बाद उन्होंने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा पर जिस तरह से प्यार लुटाया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. विराट-अनुष्का के 'फ्लाइंग किस' को तो दुनियाभर के क्रिकेट फैंस ने देख लिया, लेकिन अब आरसीबी की नई मालकिन बनीं अनन्या बिरला का रिएक्शन भी वायरल हो रहा है.
हाल ही में आदित्य बिरला ग्रुप की अगुवाई वाली टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 16,706 करोड़ रुपये की रिकॉर्डतोड़ कीमत देकर खरीद लिया. अनन्या बिरला अब RCB की नई मालकिन बन गई हैं. आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में वो अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचीं. वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और RCB विमेंस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना के साथ स्टैंड में नजर आईं.
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार बैटिंग और टीम को जीत दिलाने के बाद विराट कोहली ने बीच मैदान से अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया. स्टार क्रिकेटर का रोमांटिक अंदाज देख अनन्या बिरला भी खुश हो गईं. पहले वो ताली बजाकर जीत का आनंद ले रही थीं. इसके बाद उन्होंने देखा कि कोहली स्टैंड की तरफ देखकर फ्लाइंग किस कर रहे हैं. तब अनन्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो अनुष्का भी फ्लाइंग किस दे रही थीं. दोनों का ये अंदाज देखकर RCB की नई मालकिन ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, वो तेजी से वायरल हो रहा है.
(@Aishu_Devil) March 29, 2026
आईपीएल 2026 में जीत के साथ आगाज करने के बाद अब आरसीबी को अगले मुकाबले के लिए एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम का अगला मैच रविवार, 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. ये मुकाबला भी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि आरसीबी ने पिछले 23 मैचों में से 18 में जीत हासिल की है और इस सीजन भी उन्हें रोकना आसान नहीं होगा. सनराइजर्स के खिलाफ मुकाबले में कोहली के अलावा देवदत्त पडिक्कल (26 गेंदों पर 61 रन) और रजत पाटीदार (12 गेंदों पर 31 रन) ने भी शानदार बल्लेबाजी की और टीम को आसानी से जीत दिलाई.
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