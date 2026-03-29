Advertisement
trendingNow13158026
Hindi Newsक्रिकेटअनुष्का पर प्यार लुटा रहे थे विराट, फ्लाइंग KISS देख नई मालकिन अनन्या बिरला ने क्या किया? वायरल हुआ VIDEO

अनुष्का पर प्यार लुटा रहे थे विराट, फ्लाइंग KISS देख नई मालकिन अनन्या बिरला ने क्या किया? वायरल हुआ VIDEO

Virat Kohli Anushka Sharma Flying Kiss: आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटाने के बाद आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने स्टेडियम में बैठीं अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया. इसपर नई मालकिन अनन्या बिरला ने जिस तरह से रिएक्शन दिया वो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विराट-अनुष्का के फ्लाइंग किस पर अनन्या बिरला का रिएक्शन वायरल (PHOTO- Screengrabs/Starsports
विराट-अनुष्का के फ्लाइंग किस पर अनन्या बिरला का रिएक्शन वायरल (PHOTO- Screengrabs/Starsports

Virat Kohli Anushka Sharma Flying Kiss: आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी कर महफिल लूट ली. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली. RCB को जीत दिलाने के बाद उन्होंने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा पर जिस तरह से प्यार लुटाया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. विराट-अनुष्का के 'फ्लाइंग किस' को तो दुनियाभर के क्रिकेट फैंस ने देख लिया, लेकिन अब आरसीबी की नई मालकिन बनीं अनन्या बिरला का रिएक्शन भी वायरल हो रहा है.

हाल ही में आदित्य बिरला ग्रुप की अगुवाई वाली टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 16,706 करोड़ रुपये की रिकॉर्डतोड़ कीमत देकर खरीद लिया. अनन्या बिरला अब RCB की नई मालकिन बन गई हैं. आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में वो अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचीं. वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और RCB विमेंस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना के साथ स्टैंड में नजर आईं.

कोहली के फ्लाइंग किस पर अनन्या बिरला का रिएक्शन

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार बैटिंग और टीम को जीत दिलाने के बाद विराट कोहली ने बीच मैदान से अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया. स्टार क्रिकेटर का रोमांटिक अंदाज देख अनन्या बिरला भी खुश हो गईं. पहले वो ताली बजाकर जीत का आनंद ले रही थीं. इसके बाद उन्होंने देखा कि कोहली स्टैंड की तरफ देखकर फ्लाइंग किस कर रहे हैं. तब अनन्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो अनुष्का भी फ्लाइंग किस दे रही थीं. दोनों का ये अंदाज देखकर RCB की नई मालकिन ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, वो तेजी से वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कब है RCB का अगला मैच?

आईपीएल 2026 में जीत के साथ आगाज करने के बाद अब आरसीबी को अगले मुकाबले के लिए एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम का अगला मैच रविवार, 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. ये मुकाबला भी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि आरसीबी ने पिछले 23 मैचों में से 18 में जीत हासिल की है और इस सीजन भी उन्हें रोकना आसान नहीं होगा. सनराइजर्स के खिलाफ मुकाबले में कोहली के अलावा देवदत्त पडिक्कल  (26 गेंदों पर 61 रन) और रजत पाटीदार (12 गेंदों पर 31 रन) ने भी शानदार बल्लेबाजी की और टीम को आसानी से जीत दिलाई.

(ये भी पढ़ें: केएल राहुल का रिकॉर्ड तहस-नहस, रोहित शर्मा तो कोसों दूर , IPL में छक्कों का नया सिकंदर बना ये बल्लेबाज)

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
Gujrat
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
Ashok Kharat
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
Assembly Election 2026
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
PM Modi
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
West Bengal Election 2026
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'